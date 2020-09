Americanos com fadiga do desastre

© Reproducao parcial da capa do jornal USA Today

Indulto, é uma palavra hoje em destaque nos jornais espanhóis... está no la Vanguardia, que escreve em manchete que o governo ativa a via do indulto para os presos do 1-O, ou seja 1 de Outubro, o dia do referendo independentista catalão há três anos, está a fazer não tarda nada. A justiça inicia os trâmites do indulto perante o ceticismo dos independentistas e as ameaças de recurso de PP, Cuidadanos e Vox.

No El país, o governo faz um gesto ao secessionismo com indultos ao "procés", ssim escrito, em catalão. A economia espanhola caiu 17,8% no segundo trimestre. Ainda na capa do El país, Madrid pede ao governo apoio policial e militar urgente para vigiar as restrições à mobilidade... há também uma entrevista de Wolfgang Ischinger, o presidente da Conferência de Segurança de Munique, que afirma que a ordem internacional começa a desmoronar-se.

No Fígaro, a França apanhada na vaga dos planos sociais... isto quer dizer despedimentos. Escreve o jornal que atrasados muito tempo devido às medidas governamentais de apoio às empresas, as supressões de emprego começam a multiplicar-se. Em editorial, este diário escreve: rápido, os empregos para o amanhã, construir uma economia finalmente competitiva.

Há uma figura em destaque nos jornais franceses hoje... Juliette Greco morreu aos 93 anos de idade.

O DNA tem a atriz e cantora na capa mas a foto é de um casal a passear em Marselha, roupa informal, calções e máscara... acompanha o título: metrópoles sob alerta máximo.

A luta contra a corrupção em destaque no diário O País, em Angola. Altos responsáveis da Sonangol podem ser arrolados no caso São Vicente. Em manchete: a qualidade dos serviços públicos sob inquérito.

O diário nacional dos Estados Unidos cuja capa e conteúdo nos chega a esta hora, o USA Today, tem dois números em destaque na primeira página: 2020 e 2025. Vamos por partes. 2020 em grande destaque... o jornal chama-lhe o grande pesadelo americano... tudo acontece em simultâneo: os incêndios na costa ocidental, os tumultos com as mortes de afro-americanos às mãos da polícia, desastres naturais como a tempestade tropical Beta e a pandemia do coronavírus. Muitos americanos já foram diagnosticados com "fadiga do desastre".

2025... pergunta o USA Today... como serão as nossas vidas no pós-pandemia? E já atira a coisa para 2025, quando se pensava que o pós era agora... 2025, portanto... os futuristas sugerem que vamos ter menos aviação, restaurantes reinventados e purificadores do ar. O jornal pergunta também se a revisão do treino da polícia é necessária? Os agentes frequentemente dizem que atuam como foram ensinados. Os especialistas dizem que o treino da polícia nos Estados Unidos - e lá se vê a foto de alguém a ser imobilizado pelo pescoço como George Floyd foi assassinado - o treino da polícia promove uma mentalidade do género: reagir primeiro, pensar depois. Ficamos também a saber que pela primeira vez desde a Grande Depressão de 1929, portanto pela primeira vez em 90 anos, a maioria dos jovens adultos norte-americanos vive em casa dos pais.