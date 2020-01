Amesterdão vai comprar dívidas dos jovens para oferecer um bom futuro

Dam Square, em Amesterdão © Koen Van Weel/EPA

A cidade de Amesterdão vai comprar a dívida de jovens para que possam começar do zero. A operação da autarquia da capital holandesa resulta, na prática, no perdão de pelo menos parte da dívida dos cidadãos abrangidos.

Cada jovem vai poder ter acesso a uma equipa que vai fazer um plano à sua medida, quer o seu objetivo seja procurar emprego ou começar o seu percurso no ensino superior. Numa fase posterior, a instituição financeira municipal Kredietbank Amsterdam vai negociar a compra da dívida com os credores.

Depois, o devedor poderá pagar a dívida de acordo com a sua capacidade financeira e esta pode ir sendo perdoada à medida que o jovem se esforça para encontrar emprego ou investe na sua formação. Os credores recebem 750 euros do próprio município, por cada etapa, como incentivo.

"As dívidas causam muito stress. E, no caso dos jovens, muitas vezes determinam o seu futuro. A maioria desses jovens, devido à má sorte ou ignorância, estão numa situação de que não podem sair sem ajuda. É por isso que agora vamos ajudá-los, para que eles possam ter um novo começo", explicou Marjolein Moorman, autarca de Amesterdão, ao The Guardian.

O programa começa já em fevereiro.