Amnistia lança campanha global pelo acesso universal a vacinas

Por TSF com Lusa 11 Março, 2021 • 11:32

A Amnistia Internacional (AI) lança, esta quinta-feira, uma nova campanha global para pedir o acesso universal às vacinas contra a Covid-19, agora limitadas a um pequeno grupo de países, e que as farmacêuticas partilhem o seu conhecimento.

Segundo a AI, os países ricos compraram mais de metade do suprimento mundial de vacinas, embora representem apenas 16% da população mundial.

Os mesmos países administraram mais de 60% das doses mundiais até agora, enquanto mais de 100 países ainda não vacinaram uma única pessoa.

Paulo Fontes, da Amnistia Internacional portuguesa, afirma que a desigualdade dificulta o combate à pandemia 00:00 00:00

A organização não-governamental (ONG) apela aos Estados para que parem de se envolver no "nacionalismo pelas vacinas" e trabalhem juntos para garantir que aqueles que estão em maior risco de contrair a Covid-19 em todos os países possam ter acesso às vacinas.

A organização recorda que milhares de milhões de dólares do dinheiro dos contribuintes foram gastos para ajudar empresas como AstraZeneca, Moderna e Pfizer/BioNTech a desenvolver e produzir vacinas, mas essas empresas - e outras - recusam-se a compartilhar a investigação, o conhecimento e a tecnologia.

Isso significa, de acordo com a AI, que outras empresas farmacêuticas não podem aproveitar esses avanços da ciência para aumentar a sua própria produção de vacinas, o que, por sua vez, aumentaria a oferta de vacinas, de modo a serem acessíveis a países com orçamentos menores.

Por exemplo, em maio de 2020, a Organização Mundial da Saúde criou o Grupo de Acesso à Tecnologia Covid-19 (Covid-19 Technology Access Pool/C-TAP) para que as empresas pudessem reunir dados e conhecimentos e, em seguida, licenciar a produção e transferência de tecnologia para outros produtores potenciais, com o objetivo de garantir que as pessoas em todos os lugares poderiam ter acesso às vacinas mais rapidamente.

No entanto, até agora, nenhuma empresa farmacêutica aderiu ao C-TAP. Segundo a AI, os países devem cumprir as suas obrigações de direitos humanos e apoiar uma proposta de renúncia a certas disposições do acordo TRIPS, um tratado global que rege os direitos de propriedade intelectual, que frequentemente restringe onde, quando e como os medicamentos são produzidos.

Esta renúncia levantaria a aplicação de patentes e proteções de propriedade intelectual que atualmente criam obstáculos para fabricantes adicionais para produzir mais vacinas contra a Covid-19. No entanto, embora seja apoiada pela grande maioria dos países em desenvolvimento, é combatida pelos ricos.

A Amnistia Internacional está a fazer campanha para as empresas, incluindo AstraZeneca, Pfizer/BioNTech e Moderna, compartilhar os seus conhecimentos e tecnologia para que todos no mundo ter uma oportunidade justa de receber a vacina.

Para a ONG, os Estados devem intensificar as suas ações, colocando pressão sobre as empresas para fazerem a sua parte e trabalharem coletivamente para garantir que as pessoas em maior risco em todo o mundo sejam vacinadas o mais breve possível.

