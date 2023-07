Ancara aceita adesão da Suécia à NATO se Europa "abrir caminho" à entrada da Turquia na UE

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan © Adem Altan/AFP

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, admitiu esta segunda-feira que Ancara pode vir a aprovar a adesão da Suécia à NATO se os países europeus "abrirem caminho" à Turquia a entrar na União Europeia.

"A Turquia está à espera à porta da União Europeia há mais de 50 anos e quase todos os países membros da NATO são agora membros da União Europeia. Estou a fazer este apelo a esses países que deixaram a Turquia à espera, às portas da União Europeia, durante mais de 50 anos", disse Erdogan.

"Abram o caminho para a adesão da Turquia à União Europeia. Quando abrirem o caminho para a Turquia, nós abriremos o caminho para a Suécia, tal como fizemos com a Finlândia", acrescentou.

O especialista em relações internacionais, Marcos Farias Ferreira, não acredita que a União Europeia responda à exigência da Turquia.

"Do lado da União Europeia não pode haver sequer grande conversa, não é? São planos institucionais diferentes, é perigosíssimo para a União Europeia. Está a entrar num jogo em que a adesão da Suécia à NATO está condicionada por um processo expedito de entrada da Turquia na União Europeia, até porque a Turquia já é Estado candidato a esse estatuto e, portanto, há um processo que provavelmente o Presidente turco quer aligeirar no caso da Turquia. Do lado europeu não pode haver grande conversa, porque estar a entrar nesta negociação é estar precisamente a desgastar a União Europeia. E, portanto, isso nos bastidores será certamente levantado", defendeu à TSF Marcos Farias Ferreira.

O professor do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas defende que a Turquia está a tentar tirar partido de um aparente aligeirar de critérios para a entrada em instituições como União Europeia e a NATO.

A Turquia é um país candidato à adesão à UE, mas esta candidatura tem estado bloqueada devido ao que Bruxelas considera o retrocesso democrático de Ancara e aos litígios com o Chipre, membro do bloco europeu.

Esta segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo de Estocolmo manifestou otimismo quanto à possibilidade de a Turquia abandonar objeções à adesão da Suécia à NATO, considerando a adesão uma questão de tempo.

Erdogan e o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, devem encontrar-se em Vilnius, antes da cimeira da NATO que começa na terça-feira.

O ministro dos Negócios Estrangeiros sueco, Tobias Billström, disse à emissora pública SVT que espera que a Turquia acabe por dar um sinal sobre a adesão da Suécia à NATO.

A Turquia bloqueou a adesão da Suécia à NATO, afirmando que o país precisa de "fazer mais" para reprimir os militantes curdos e outros grupos que Ancara considera como ameaças à segurança nacional turca.

Os recentes protestos contra a Turquia e contra o Islão em Estocolmo levantaram dúvidas quanto à possibilidade de se alcançar um acordo antes da cimeira da NATO.

Billström disse ainda que espera que a Hungria, que também não ratificou a adesão da Suécia à NATO, venha a concretizar a entrada de Estocolmo antes de uma eventual decisão de Ancara.

A Suécia e a Finlândia solicitaram a adesão à NATO no ano passado, após a última invasão da Ucrânia pela Rússia.

A Finlândia aderiu à Aliança Atlântica no passado mês de abril.