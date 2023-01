Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, detido em Brasília após regressar dos EUA

Anderson Torres foi ministro da Justiça durante o mandato de Jair Bolsonaro © AFP

O antigo ministro da Justiça do Brasil, Anderson Torres, foi detido este sábado no aeroporto de Brasília. O ex-governante regressava de Miami, nos EUA, e no aeroporto tinha à sua espera agentes da Polícia Federal.

O juiz Alexandre de Moraes tinha decretado a prisão preventiva de Anderson Torres, por recaírem fortes suspeitas de que, enquanto secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, tenha ajudado a facilitar a ação dos manifestantes que, no passado domingo, invadiram as sedes do Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal de Justiça.

Nas buscas que as autoridades federais realizaram à casa de Anderson Torres, foi descoberta uma minuta que pretendia a anulação do resultado eleitoral nas presidenciais do Brasil, que deram a vitória de Lula da Silva sobre o então Presidente, Jair Bolsonaro.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro autorizou a inclusão de Jair Bolsonaro na sua investigação aos ataques de simpatizantes do ex-Presidente ao três poderes, depois do pedido feito pela Procuradoria-Geral da República.

De acordo com o documento judicial, o juiz Alexandre de Moraes aceitou na sexta-feira o pedido do Ministério Público, que citou um vídeo divulgado por Bolsonaro na rede social Facebook, dois dias após o motim.