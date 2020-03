Angela Merkel está de quarentena

A chanceler alemã, Angela Merkel © EPA

A chanceler alemã está de quarentena por te estado em contacto com um médico que testou positivo para o novo coronavírus.



"A chanceler decidiu colocar-se em quarentena em casa. Ela será testada regularmente nos próximos dias e cumprirá os seus deveres em casa", lê-se num comunicado de um porta-voz do governo alemão.

A Alemanha registou quase 2000 casos novos de coronavirus, atingindo agora os 18.610 e com 55 vítimas mortais, de acordo com a página oficial do Instituto Robert Koch, entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças.

O país registou um aumento de 1948 casos do novo coronavírus em relação ao dia anterior, com os estados federados da Renânia do Norte-Vestefália, Baviera e Bade-Vurtemberga a serem os mais afetados.

No sábado, a Alemanha tinha confirmado um aumento de 2.958 face a sexta-feira.