Animal mais pesado da História? Cientistas descobrem ossos de "baleia colossal" no Peru

Uma equipa de cientistas no Peru acreditam ter encontrado vestígios daquele que consideram ser o animal mais pesado que alguma vez existiu. De acordo com um estudo publicado na revista científica Nature, foram descobertos ossos de um antepassado da baleia azul, que viveu há quase 40 milhões de anos e que pode ter chegado às 340 toneladas.

Os cientistas descobriram recentemente uma parte do esqueleto do ancestral da baleia azul composta por 13 vértebras gigantes (uma delas com mais de 200 quilos), quatro costelas e um osso do quadril.

Para estas descobertas foram precisos vários anos para recolher e preparar os ossos e muitas expedições do grupo de cientistas peruanos e europeus.

O estudo indica que se trata de uma nova espécie de basilosauridae, uma família extinta de cetáceos.

Apesar do corpo gigante desta "baleia colossal do Peru", os investigadores acreditam que o animal tinha uma cabeça "ridiculamente" pequena. De acordo com os cientistas, devido ao peso dos seus ossos, esta baleia gigante vivia em águas rasas em ambientes costeiros. Estima-se que todo o esqueleto pese entre cinco a sete toneladas, sendo duas vezes mais pesado do que o esqueleto de uma baleia azul.

A baleia azul moderna é, há muito tempo, considerada o maior e mais pesado animal da História, com uma massa corporal de 190 toneladas, superando todos os dinossauros gigantes do passado. A "baleia colossal do Peru" pode vir a quebrar este recorde. As estimativas dos cientistas apontam que o animal tinha uma massa corporal média de 180 toneladas, mas podia chegar às 340.

Antes de chegarem a uma conclusão definitiva, os investigadores querem continuar a analisar os vestígios encontrados.