"Uma etimologista de si mesma." Annie Ernaux é a vencedora do prémio Nobel da Literatura

A vencedora do prémio Nobel da Literatura 2022 é a francesa Annie Ernaux, autora de "Os anos" e "O acontecimento", ambos publicados este ano em Portugal.

O júri da Academia Sueca justificou a decisão "pela coragem e acuidade clínica com que [Annie Ernaux] descortina as raízes, os estranhamentos e os constrangimentos coletivos da memória pessoal."

A escritora francesa nasceu em 1940 e cresceu na pequena cidade de Yvetot, na Normandia, onde os pais geriam uma mercearia e café.

Na sua escrita, Ernaux, examina sob diferentes ângulos uma vida marcada por fortes disparidades de gênero, língua e classe. Apesar do estilo clássico, a autora autointitula-se "uma etimologista de si mesma", mais do que uma escritora de ficção.

A ambição de quebrar os padrões da ficção levou a autora a uma tentativa de reconstituir metodicamente o seu passado, numa prosa autobiográfica que a Academia Sueca descreve como uma espécie de diário em bruto.

À TSF José Mário Silva, crítico literário do jornal Expresso comenta a atribuição do Nobel a Annie Ernaux

A temporada de 2022 de anúncio dos prémios Nobel teve início na passada segunda-feira, com o de Medicina, e culmina esta sexta-feira com o da Paz.

A cerimónia de entrega do Nobel da Paz realiza-se a 10 de dezembro em Oslo, na Noruega, onde os laureados recebem o prémio, que consiste numa medalha e num diploma, juntamente com um documento que confirma o montante monetário do galardão, que este ano é de 10 milhões de coroas suecas (cerca de 919 mil euros, no câmbio atual) a dividir pelas várias categorias.

Notícia em atualização