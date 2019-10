Antes dos acidentes com o Max 8, Boeing fez lóbi para limitar (ainda mais) a regulação

© Gary He/EPA

Semanas antes dos acidentes com os aviões 737 Max 8, os lobistas da Boeing conseguiram alcançar uma das suas maiores vitórias de sempre: limitar o poder do Governo no design de novas aeronaves.

Os aviões que se despenharam em outubro e novembro do ano passado ainda foram alvo de avaliação segundo a lei anterior, mas as mudanças introduzidas tornam ainda mais difícil para os reguladores fiscalizar o trabalho da Boeing.

A conclusão é uma investigação do jornal norte-americano The New York Times, que entrevistou mais de 50 reguladores, executivos da indústria, equipas de trabalho de congressistas e lobistas, assim como documentos oficiais.

Para reduzir a burocracia, o Governo norte-americano tem vindo a entregar cada vez mais responsabilidade aos fabricantes de aviões, mas alguns parágrafos curtos introduzidos no meio de 463 páginas de legislação em 2018 contribuíram para cimentar definitivamente o poder da indústria.

Numa disputa sobre a segurança dos aparelhos, os fabricantes têm agora agora desafiar os reguladores, o que torna difícil para o Governo por em causa as decisões das empresas."Não é o maior interesse da segurança", alertou a Agência Federal de Aviação (F.A.A) aquando a redação da lei, o "Ato de Reautorização da F.A.A. de 2018".

A lei aplica-se a toda a indústria, não foi moldada à medida da Boeing, mas sendo esta a maior fabricante dos Estados Unidos é também a maior beneficiária.

No passado, os funcionários da F.A.A. podiam decidir delegar a supervisão à empresa ou manter o controlo, dependendo da importância de um sistema ou perante preocupações com a segurança. Agora, a agência de aviação perdeu a responsabilidade de certificar quase todos os aspetos dos novos aviões.

Se a F.A.A. decidir que um sistema pode comprometer a segurança, as novas regras determinam que é preciso conduzir uma investigação ou uma inspeção antes de poder recuperar o controlo.

Em outubro do ano passado, um avião da Lion Air despenhou-se no mar ao largo de Java, com 189 pessoas a bordo e meses depois, um avião da Ethiopian Airlines caiu na Etiópia, provocando a morte a 157 pessoas.

Os dois aparelhos registaram um erro no novo sistema automático de estabilização - o chamado MCAS, criado para corrigir a posição do nariz do avião - uma novidade do modelo Max 8.

Em resultado, os pilotos receberam leituras incorretas do sensor e a tripulação não conseguiu desligá-lo. O nariz dos dois aparelhos foi forçado a baixar e levantar sucessivamente em poucos minutos minutos até que a perda de controlo foi total.

A Boeing desvalorizou introdução do MCAS: nem F.A.A. Analisou a fundo o novo sistema, nem os pilotos receberam formação sobre o que fazer caso este falhasse.