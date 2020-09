Antigo Presidente francês Valéry Giscard d'Estaing internado em Paris

Valéry Giscard d'Estaing tem 94 anos © AFP

O antigo Presidente francês Valéry Giscard d'Estaing, de 94 anos, foi internado hoje num hospital da capital francesa depois de apresentar sintomas de infeção respiratória, segundo meios de comunicação franceses.

Em declarações à AFP, o filho, Louis Giscard d'Estaing, não confirmou as razões do internamento, referindo apenas que a saúde do pai tem momentos "de melhor ou pior forma2.

"Ele já tem uma certa idade, com momentos em melhor ou pior forma. De resto, trata-se apenas de interpretação", indicou.

Ainda segundo os meios de comunicação franceses, o antigo Presidente estará internado no serviço de cuidados intensivos de um hospital parisiense, tendo sido transportado de ambulância da sua casa para o hospital.

A última vez que o antigo Presidente foi visto em público aconteceu a 30 de setembro do ano passado, ma cerimónia fúnebre do também antigo Presidente Jacques Chirac.

Valéry Giscard D'Estaing foi Presidente de França entre 1974 e 1981, tendo sido o terceiro Presidente eleito na V República.