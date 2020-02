António Costa e David Sassoli "em sintonia" sobre orçamento da UE

António Costa afirma que esta política histórica na UE é fundamental, até para as novas prioridades de Bruxelas © EPA

O primeiro-ministro está em Bruxelas, para uma série de encontros com líderes e representantes das instituições europeias, a quem vai entregar as conclusões da cimeira dos Amigos da Coesão.

Esta manhã esteve reunido com o presidente do Conselho Europeu, David Sassoli, a quem entregou as propostas da Cimeira que reuniu, em Beja o grupo dos 17 países que recebem mais da União Europeia do que o contributo que dão ao orçamento comunitário.

No final do encontro com David Sassoli, António Costa manifestou oposição a cortes no orçamento da UE nomeadamente se incidirem sobre a política de coesão. António Costa afirma que esta política histórica na União Europeia é fundamental até para as novas prioridades de Bruxelas.

"Para podermos ter uma transição ambiental justa para termos uma transição digital justa é absolutamente fundamental termos uma política de coesão porque, se queremos investir na formação profissional, se queremos investir na modernização e na inovação das empresas, precisamos de política de coesão", defendeu o primeiro-ministro, relativamente a um orçamento para o qual há em cima da mesa propostas num montante global que podem representar uma perda de 7% para Portugal, só na política de coesão.

O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, espera que esses cortes sejam revertidos, lembrando que os eurodeputados propuseram a manutenção dos montantes reais para todas as rubricas antigas, e também o reforço, para contemplar novas prioridades.

"Nós fizemos a nossa proposta. Agora esperamos a proposta do Conselho. Espero que o conselho ouça o Parlamento, bem como as posições dos Estados-membros", afirmou Sassoli.

Nesta altura, o conselho está dividido entre o grupo dos que são contribuintes líquidos para o orçamento comunitário e chamado grupo dos amigos da coesão: 17 países que recebem mais da união Europeia do que aquilo que dão ao orçamento, como é o caso de Portugal.

Estes países sustentam-se agora na posição do Parlamento, na expectativa de que aqui possa haver a rejeição de um orçamento que, na prática, representa menos dinheiro europeu para os países da coesão. António Costa tem por agora esse trunfo, que é o de lembrar ao grupo dos países que contribuem para o orçamento que o Parlamento pode exercer o seus poderes de rejeição, precisando ainda de um trabalho de concertação no Conselho.

"O conselho tem que trabalhar para poder apresentar um orçamento que possa ser aprovado pelo Parlamento Europeu e que o possa ser sem atrasos porque a Europa e a economia europeia precisam de decisões rápidas e não de novos adiamentos", pediu António Costa, a poucos dias da Cimeira Europeia, que terá lugar no dia 20 de fevereiro.