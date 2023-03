António Guterres distinguido com o prémio espanhol Carlos V

António Guterres © José Sena Goulão/Lusa

O secretário-geral da ONU, António Guterres, foi distinguido com o Prémio Europeu Carlos V, em Espanha, que reconhece os esforços desenvolvidos em prol do espírito europeu.

O nome de Guterres, distinguido na 16.ª edição do prémio, foi anunciado esta terça-feira em Mérida, Espanha, pela diretora-geral dos Assuntos Exteriores da Junta de Extremadura e presidente da Comissão Executiva da Fundação da Academia Europeia e Iberoamericana de Yuste, Rosa Balas.

"O júri do 16º prémio Europeu Carlos V, composto por diversas personalidades de destaque da Extremadura e da Europa, decidiu atribuir o prémio ao excelentíssimo senhor secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, um homem que tem dedicado toda a vida ao projeto europeu e aos valores que ele representa: a solidariedade, a justiça, a defesa do ambiente e da cooperação transfronteiriça. António Guterres é um homem europeísta e comprometido com o multilateralismo, com a paz e com a justiça. O júri entende que, num período de mudanças sem precedentes, para Europa e para o mundo, com a sua tenacidade, foi fundamental para responder aos desafios da pandemia de Covid-19 e da guerra na Ucrânia, nas mudanças climáticas e noutras mudanças necessárias para enfrentar os desafios do século XXI", disse Rosa Balas.

O Prémio Carlos V da Fundação da Academia Europeia e Iberoamericana de Yuste distinguiu em anos anteriores o ex-chefe do governo espanhol Filipe González, a ex-chanceler alemã Angela Merkel e o líder russo Mikhail Gorbachov.