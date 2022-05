António Guterres lamenta tiroteio "hediondo" em escola primária no Texas

© EPA

Por TSF/Lusa 25 Maio, 2022 • 08:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

António Guterres lamentou, esta quarta-feira, o tiroteio numa escola primária na cidade de Uvalde, no estado norte-americano do Texas.

Na rede social Twitter, o secretário-geral da ONU escreveu que "está profundamente triste" pelo sucedido, e acrescenta ser "particularmente doloroso saber que a maioria das vítimas são crianças."

No final da mensagem, Guterres refere que o seu "coração está com as famílias e entes queridos das vítimas e com a comunidade de Uvalde."

I"m deeply saddened by the heinous mass shooting at an elementary school in Texas. It is particularly heart-wrenching that most of the victims are children.



My heart goes out to the families & loved ones of the victims and to the community of Uvalde. - António Guterres (@antonioguterres) May 25, 2022

Pelo menos 21 pessoas morreram, incluindo 19 crianças e dois adultos, no tiroteio que ocorreu esta terça-feira numa escola primária na cidade na cidade de Uvalde, no estado norte-americano do Texas.

O senador estatal Roland Gutierrez explicou que foi informado pela polícia sobre o mais recente balanço, que eleva o total para 21 mortes.

Gutierrez não especificou, no entanto, se o atirador de 18 anos, que foi abatido pelas autoridades, está incluído neste último relatório.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, ordenou que as bandeiras do país sejam colocadas a meia haste devido ao massacre.