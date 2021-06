© AFP

António Guterres pede mais apoio de todos para um futuro sem discriminação na mensagem deixada para assinalar o Dia Mundial do Refugiado.

Vinte e quatro horas depois de ter sido reconduzido como secretário-geral das Nações Unidas, Guterres lembra mesmo que só com o apoio de governos, instituições, comunidades e pessoas é possível construir um futuro mais inclusivo.

António Guterres sublinha ainda o processo de aprendizagem que fez durante a década que esteve à frente do Alto Comissariado para os Refugiados.