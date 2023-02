António Vitorino concorda com pacto entre Europa e África que proteja migrantes e puna tráfico

António Vitorino © André Borges/EPA

O diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), o português António Vitorino, subscreve a proposta de um acordo global ente a Europa e África, que proteja a migração legal e puna os criminosos.

"Sou totalmente favorável a uma cooperação mais estreita e estável entre a União Europeia e os países africanos, incluindo, evidentemente, as instituições da União Africana (UA)", afirmou António Vitorino, em entrevista à Agência Lusa, à margem da 36.ª Cimeira de chefes de Estado e de Governo da UA, que terminou domingo, em Adis Abeba.

Esta cooperação "requer a construção de confiança mútua e, ao mesmo tempo, a procura de soluções que impeçam a migração irregular e lutem contra as redes criminosas responsáveis pela morte de pessoas, particularmente na rota do Mediterrâneo central e na rota do Mediterrâneo ocidental", afirmou António Vitorino.

Em contrapartida, há a "necessidade de encontrar as soluções para uma migração segura, ordenada e regular", porque "existem carências de mão-de-obra na Europa" e "África pode ser um continente de origem de pessoas para preencher essas lacunas".

Mas para diminuir a procura da emigração em África é necessário "abordar as causas profundas da migração e isso exigirá investimentos no desenvolvimento económico dos países de origem", considerou o diretor-geral da OIM, que tenta um novo mandato em junho deste ano.

Nessa estratégia, "os europeus têm estado na vanguarda dos investimentos para o desenvolvimento económico em África, em benefício das populações e não apenas dos potenciais migrantes", uma opção "extremamente relevante para regular a pressão migratória" sobre a Europa.

"Investir em África é uma das formas de criar condições para as pessoas permanecerem e não serem forçadas a migrar", disse Vitorino, recordando que o continente é próximo da Europa e pode acolher algumas indústrias a deslocalizar, diminuindo custos logísticos.

"A pandemia também perturbou os mecanismos da cadeia de abastecimento existentes no mundo e por isso penso que existem enormes oportunidades para a zona africana de comércio livre beneficiar desta remodelação da cadeia de abastecimento a nível mundial", afirmou.