Antony Blinken e Xi Jinping reúnem-se esta manhã para aliviar tensão entre EUA e China

Por Carolina Rico com Lusa 19 Junho, 2023 • 09:26

O Presidente chinês, Xi Jinping, vai reunir-se esta segunda-feira com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, em Pequim. O encontro será esta manhã, pelas 9h30, revela fonte oficial norte-americana, citada pela agência AFP.

O chefe da diplomacia norte-americana encerra esta segunda-feira uma visita de dois dias a Pequim, que tem como objetivo de aliviar as crescentes tensões entre os EUA e a China.

No domingo passado, Blinken encontrou-se com com o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Qin Gang, tornando-se a autoridade americana de mais alto escalão a visitar a China desde que Biden chegou à Casa Branca em 2021.

Anthony Blinken com Qin Gang © Leah Millis/AFP

No sábado, Antony Blinken explicou que a sua visita a Pequim tem como objetivo "abrir linhas diretas de comunicação", para que os dois países possam "gerir o relacionamento com responsabilidade (...) e evitar erros de cálculo".

A visita do secretário de Estado norte-americano estava inicialmente prevista para fevereiro, mas foi adiada em cima da hora devido ao incidente com o balão chinês que sobrevoou o território norte-americano.

Pequim garantiu tratar-se de um aparelho meteorológico que se tinha desviado da rota, mas Washington agiu como se tratasse de uma manobra de espionagem.

Agora, Antony Blinken desvaloriza o caso: "Não creio que os dirigentes [chineses] soubessem onde estava o balão, o que continha e o que se estava a passar (...) Penso que foi mais embaraçoso do que intencional", referiu antes do encontro com Qin Gang.