Anunciada data de estreia e convidados especiais para a reunião de "Friends"

Por Cátia Carmo 14 Maio, 2021 • 10:50

"Friends: The Reunion", que marca o regresso de uma das maiores séries dos anos 90, vai ficar disponível no serviço de streaming HBO Max a partir de 27 de maio, depois de o elenco original ter conseguido terminar as gravações em abril. No entanto, ainda não se sabe quando chegará a Portugal o tão aguardado regresso da série que terminou em 2004.

Todos os seis membros do elenco original - Matthew Perry (Chandler), Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) e David Schwimmer (Ross) - vão participar. Aos protagonistas vão juntar-se outras estrelas da série como Maggie Wheeler (Janice), James Michael Tyler (Gunther), Reese Witherspoon (Jill) e Tom Selleck (Richard), bem como Elliott Gould e Christina Pickles, que dão vida a Jack e Judy, os pais de Ross e Monica.

Além dos habituais atores, também deverão aparecer celebridades convidadas. Entre os nomes avançados pela BBC estão David Beckham, Lady Gaga, BTS, Cara Delevingne, Mindy Kaling, James Corden, Malala Yousafzai e Justin Bieber.

O trailer deste reencontro, divulgado na quinta-feira, mostra os seis atores a caminharem juntos ao som da melodia do genérico, a música "I'll Be There For You", dos The Rembrandts.

No mesmo dia, Jennifer Aniston partilhou o trailer no Instagram.

"É oficial! #FriendsReunion estreia a 27 de maio na HBO Max - podíamos estar mais entusiasmados?!", escreveu a atriz.

Os rumores sobre uma possível reunião de "Friends" surgiram em novembro de 2019. Inicialmente estava previsto que fosse transmitida em maio de 2020, mas a pandemia de Covid-19 foi atrasando a produção.

As gravações acabaram por acontecer em abril, no estúdio original da série em Burbank, na Califórnia, perante espectadores que puderam assistir a tudo ao vivo.