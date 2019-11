Anunciada libertação de mais um grupo de presos políticos na Venezuela

© Ivan Alvarado/Reuters

O Governo da Venezuela e um setor minoritário da oposição chegaram esta segunda-feira a um acordo para libertar mais um grupo de presos políticos, civis e militares. O anúncio foi feito por Javier Bertucci, presidente do Esperança Pela Mudança, um dos partidos minoritários opositores, que em setembro chegou a um acordo com o regime de Nicolás Maduro para avançar com uma mesa de diálogo.

"São esperadas mais libertações. Para o próximo mês teremos um importante grupo de libertações, tanto de civis como de militares", disse aos jornalistas.

Javier Bertucci não avançou com mais pormenores sobre quais os presos políticos que vão ser libertados. Segundo a organização não-governamental (ONG) Fórum Penal Venezuelano (FPV), em 01 de novembro estadas detidas 399 pessoas consideradas presos políticos, um número inferior aos 470 de setembro e aos 550 de agosto.

"Mantêm-se 399 presos políticos na Venezuela, segundo a lista atualizada do FPV enviada à Organização de Estados Americanos, para a sua verificação e certificação", anunciou o presidente daquela ONG através do Twitter.

Segundo Alfredo Romero, 290 presos políticos são civis e 109 são militares. Todos os presos são adultos, sendo que 379 são homens e 20 são mulheres. Em outubro foram libertados 71 presos políticos na Venezuela, segundo dados divulgados pelo Fórum Penal Venezuelano.