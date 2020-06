Ao fim de 34 anos o misterioso assassinato de Olof Palme pode ficar desvendado

Por Helder Fernandes, correspondente TSF nos Países Nórdicos 10 Junho, 2020 • 07:00 Partilhar este artigo Facebook

Passados 34 anos do atentado que vitimou o primeiro-ministro sueco Olof Palme, numa rua de Estocolmo, quando regressava à noite do cinema com a esposa sem guarda-costas, a polícia sueca afirma ir desvendar esta manhã importantes informações sobre o mistério.

A imprensa de Estocolmo escreve que o revólver usado no atentado foi encontrado pela polícia, especulando alguns jornais que a policia conhece agora a identidade do responsável, ou responsáveis pelo atentado.

A imprensa adianta que restam apenas duas hipóteses

A primeira é a de que o assassino foi na realidade uma das primeiras testemunhas a chegar ao local do atentado, conhecido na Suécia como o Homem Skandia (Skandiamannen, por trabalhar no edifício de nome Skandia perto do atentado). Ele seria amigo íntimo do dono do revólver, motivando-se o atentado nesse caso pelo ódio pessoal que tinha ao primeiro-ministro.

A segunda hipótese, é a de que o assassino é um ex-agente dos serviços secretos do antigo regime sul-africano do Apartheid, que teriam mandado executar Olof Palme para assim silenciar um dos maiores apoiantes do ANC e Nelson Mandela.

O problema é que o Homem Skandia morreu há 20 anos, por outro lado, o agente secreto sul-africano, nega a autoria do crime, e dificilmente poderá extraditado para a Suécia.

Com 25 milhões de páginas e 300 investigadores, o processo da morte de Olof Palme, só é superado pelo assassinato de Kennedy nos Estados Unidos.