Aos 117 anos e 261 dias, Kane Tanaka é a pessoa mais velha de sempre no Japão

© Reprodução The Japan Times

Por Carolina Rico 21 Setembro, 2020 • 10:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Kane Tanaka, a mulher mais velha do mundo, conquistou no último sábado mais um recorde: é agora a pessoa que mais anos viveu desde que há registo no Japão.

Quando fez 117 anos em março, Kane Tanaka foi reconhecida pelo livro de recordes do Guinness como a pessoa viva mais velha do mundo, mas a japonesa ultrapassou também o recorde absoluto de longevidade no país, detido até agora por Nabi Tajima, que viveu 117 anos e 261 dias e morreu em abril de 2018.

Kane Tanaka vive num lar de idosos em Fukuoka. Como está impedida de estar com a família devido à pandemia de Covid-19, festejou a conquista com uma garrafa da sua bebida favorita - Coca-Cola, conta o The Japan Times.

A família gaba-lhe a saúde física e psicológica. Dizem que vive feliz e tranquilamente, e que gosta de jogos de tabuleiro como o Reversi.

Esta super-centenária nasceu no dia 2 de janeiro de 1903, ano em que os irmãos Wright realizaram o seu primeiro voo de avião bem-sucedido, e testemunhou a sucessão de cinco eras imperiais no Japão: Meiji, Taisho, Showa, Heisei e Reiwa.

Sétima de nove irmãos, Kane casou aos 19 anos e geriu o restaurante de noodles da família quando o marido foi enviado para a guerra do Pacífico. Quando este regressou, ambos se converteam ao cristianismo e passaram a gerir um restaurante de arroz.

O recorde absoluto de longevidade no mundo pertence à francesa Jeanne Calment, que morreu em 1997 com 122 anos e 164 dias. A segunda pessoa a viver mais tempo foi a norte-americana Sarah Knauss, que morreu em 1999 com 119 anos e 97 dias. Kane Tanaka é a terceira mais velha de sempre nos registos globais.