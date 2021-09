Aparência e nome. Três candidatos idênticos no boletim de voto em São Petersburgo

© Direitos Reservados

A manobra já é habitual na Rússia, com os políticos da oposição a depararem-se com candidatos com o mesmo nome no boletim de voto. Agora, estes duplos, estão também a mudar de rosto. O objetivo é confundir os eleitores no momento do voto.

De acordo com o The Guardian, Boris Vishnevsky, membro do partido liberal Yabloko, um dos maiores opositores de Vladimir Putin, depara-se com três candidatos iguais no boletim de voto para as eleições locais. Além do mesmo nome, todos são carecas, com o cabelo claro e com barba, numa manobra para levar os eleitores a votar no candidato falso.

O jornal britânico diz mesmo que um dos opositores se chamava Viktor Bykov, terá rapado o cabelo e deixado crescer a barba para parecer mais velho, e igual ao político liberal.

Em entrevista, o verdadeiro Visnevsky sublinha que não conhece as motivações dos opositores, mas deixa no ar que não acredita que concordem "com esta vergonha de graça".

Por enquanto, nenhum dos candidatos fez campanha ou qualquer aparição pública. Os candidatos duplos surgem regularmente durante os ciclos eleitorais na Rússia, mas agora com novos contornos.

A manobra é vista como uma forma de o Governo de Vladimir Putin enfraquecer a oposição, e confundir os eleitores no momento do voto.