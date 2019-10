Apesar da ofensiva na Síria, UE quer apoiar os refugiados na Turquia

Inúmeros refugiados recebem apoio na Turquia © Cristina Lai Men

Por Lusa 10 Outubro, 2019 • 18:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A chefe da diplomacia europeia em funções, Federica Mogherini, defendeu esta quinta-feira a validade e a continuidade do acordo de ajuda aos refugiados firmado entre a União Europeia e a Turquia, apesar da ofensiva turca em curso na Síria.

Pub Pub

Em Barcelona, após uma reunião do Fórum Regional da União para o Mediterrâneo, a Alta Representante da União Europeia (UE) para a Política Externa e de Segurança afirmou que seria um erro vincular as ajudas comunitárias atribuídas a agências de apoio aos refugiados às ofensivas militares do Governo do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no nordeste da Síria, que têm sido condenadas pelos Estados-membros do bloco europeu.

Pub Pub

"Cometeríamos um erro se questionássemos o financiamento da UE às atividades humanitárias com os refugiados sírios ao relacioná-las com a ofensiva turca", disse Federica Mogherini, defendendo que os refugiados não podem ser "duplamente vítimas".

A chefe da diplomacia europeia em funções precisou que as verbas concedidas pela UE não passam pelos canais governamentais turcos.

Mogherini reiterou ainda a posição acordada pelos 28 Estados-membros de defesa de uma solução política para o conflito sírio e de um cessar-fogo imediato.

A Alta Representante em funções corroborou ainda as declarações do Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que advertiu, na quarta-feira, que nenhum financiamento europeu será concedido ao plano turco de criar "uma zona de segurança" no território sírio.

Segundo o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a operação militar que arrancou na quarta-feira no nordeste da Síria visa a milícia curda das Unidades de Proteção Popular (YPG), apoiada pelos países ocidentais, mas considerada terrorista por Ancara, e o grupo extremista Estado Islâmico.

Também pretende estabelecer uma "zona de segurança" naquela região.

A ofensiva turca surge após o anúncio do Presidente norte-americano, Donald Trump, no domingo, de que as tropas dos Estados Unidos iam abandonar a zona em causa.

Estados Unidos e Turquia acordaram em agosto último criar uma "zona de segurança", separando a fronteira turca de territórios no norte sírio controlados pelos curdos, mas, perante aquilo que os turcos consideraram ser a inação de Washington, as autoridades de Ancara ameaçaram concretizar o plano sozinhas.

A Turquia acolhe atualmente cerca de 3,6 milhões de refugiados, a grande maioria oriundos da Síria.

No início de setembro, Erdogan ameaçou "abrir as portas" aos migrantes em direção aos países da UE, caso Ancara não receba mais ajuda internacional.