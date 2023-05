Apesar de oposição portuguesa, eleições europeias vão realizar-se entre 6 e 9 de junho de 2024

© Photo by ALEXANDRE LALLEMAND on Unsplash

As próximas eleições europeias vão realizar-se entre 06 e 09 de junho de 2024, foi esta quarta-feira decidido na reunião dos embaixadores dos Estados-membros junto da União Europeia (UE), após falta de consenso pela oposição de Portugal à data predefinida.

"Esta era a data predefinida e, por falta de consenso entre os Estados-membros da UE por uma alternativa, será a data que se aplicará", disseram fontes europeias à agência Lusa no final da reunião dos representantes permanentes dos países europeus, em Bruxelas.

De acordo com as mesmas fontes, "houve sugestões de outras datas", nomeadamente solicitadas por Portugal, "mas nenhuma alternativa obteve a necessária unanimidade".

A aprovação oficial da data para as eleições para o Parlamento Europeu em 2024 ocorrerá na próxima semana, no Conselho de Assuntos Gerais.

Dia 10 de junho é feriado nacional, assinalando-se o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, e dia 13 de junho é feriado em Lisboa, pelo que o Governo português teme uma menor afluência às urnas e tem vindo a tentar alterar a data, sem sucesso.

Na proposta hoje discutida no Coreper, a que a agência Lusa teve acesso, foi "determinado o período normalmente aplicável às eleições para o Parlamento Europeu, que para as eleições de 2024 é o período de 06 a 09 de junho de 2024".

Previsto estava nesse documento que, "se se verificar a impossibilidade de realizar as eleições para o Parlamento Europeu durante esse período, o Conselho, deliberando por unanimidade", fixará outra data, mas não houve tal consenso para uma alternativa.

As duas últimas eleições europeias, em 2019 e 2014, realizaram-se no final de maio, após acordo dos 27 Estados-membros para alterar a data inicial das eleições.

Recentemente, a única vez em que as eleições europeias decorreram 'coladas' a feriados foi em 1994: realizaram-se no domingo de 12 de junho, com o Dia de Portugal a calhar na sexta-feira anterior e o dia de Santo António, em Lisboa, na segunda-feira a seguir.