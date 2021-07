Apoiantes de Bolsonaro manifestam-se pela posse e porte de armas no Brasil

Manifestação pró-armas no Brasil © AFP

Por Lusa 10 Julho, 2021 • 07:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Milhares de apoiantes do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, manifestaram-se na sexta-feira em Brasília pela flexibilização do porte e posse de armas de fogo no país, uma das bandeiras de campanha do líder de extrema-direita.

Convocados pelo movimento pró-armas com o 'slogan' "Não é sobre armas, é sobre liberdade", os manifestantes reuniram -se em frente à Catedral de Brasília e marcharam pela Esplanada dos Ministério, vestidos de branco e sem máscaras de proteção contra a Covid-19, na maioria.

Os manifestantes reivindicaram o direito à autodefesa e pediram "o fim da perseguição cultural" contra os entusiastas de armas, como caçadores, atiradores desportivos e colecionadores.

"Hoje todos os bandidos têm acesso a armas e os cidadãos de bem não, as pessoas honestas não têm acesso a armas, por isso é muito importante que a gente resgate essa liberdade", disse à agência France-Presse Marcelo Duarte, de 46 anos, que carregava o seu filho nos ombros.

"Estou aqui pela liberdade, pelo de direito de defender a minha família, de me defender, pela liberdade de expressão e pela segurança de todos nós", defendeu, por sua vez, Viviane Duarte, de 44 anos.

O porte de armas de fogo está entre as principais causas defendidas por Jair Bolsonaro, um ex-capitão do exército que assumiu o poder em janeiro de 2019 defendendo a autodefesa e a luta contra o crime, num dos países com maiores índices de violência da América do Sul.

Nos seus dois anos e meio no poder, Bolsonaro assinou mais de 30 decretos visando facilitar a aquisição ou porte de armas por brasileiros, mas muitos deles foram barrados pelo Poder Legislativo ou Judiciário.

O chefe de Estado vem mobilizando a sua base mais extremista há meses, num momento em que a sua popularidade está no nível mais baixo, enquanto a que a do seu rival direto, o ex-Presidente Lula da Silva, aumenta.

A rejeição ao Presidente do Brasil atingiu esta semana os 51%, o maior índice desde que assumiu o poder, em 2019, segundo uma sondagem dos Instituto Datafolha divulgada na quinta-feira.

Por outro lado, Luís Inácio Lula da Silva lidera uma eventual primeira volta das Presidenciais de 2022, com 46% dos votos face a Jair Bolsonaro (25%), informou na sexta-feira o Datafolha.

O atual chefe de Estado é fortemente criticado pela sua gestão da pandemia do coronavírus, que já fez mais de 19 milhões de infeções e matou mais de 531.688 pessoas no Brasil, o segundo país mais óbito do mundo, depois dos Estados Unidos.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 4.013.756 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 185,5 milhões de casos de infeção pelo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.