Apoio militar dos EUA à Ucrânia tem feito "toda a diferença"

Por Guilherme de Sousa com Cátia Carmo 04 Março, 2023 • 16:48

O tenente coronel na reserva Pedro Marquês de Sousa admite que a resistência ucraniana o tem surpreendido.

"Há realmente uma surpreendente capacidade militar da Ucrânia que tem a ver, sobretudo, com o apoio que foi fornecido pelos EUA antes da invasão, ao nível das tecnologias, daquilo a que chamamos guerra eletrónica. Isso faz toda a diferença. Logo na ofensiva inicial, as pessoas com alguma sensibilidade para este assunto perceberam que algo estaria fora do normal porque a Rússia, que tinha uma superioridade do poder aéreo e dos meios de artilharia, não conseguiu fazer essa ofensiva", explicou à TSF Pedro Marquês de Sousa.

O especialista acredita que uma das grandes diferenças no campo de batalha é a capacidade eletrónica da Ucrânia. Essa, na sua opinião, é a verdadeira "arma secreta" do país.

"O domínio do espetro eletromagnético para mim é a arma secreta desta guerra e explica a incapacidade militar da Rússia, mas implica depois as capacidades de defesa aérea, de vigilância e a possibilidade de atuar com artilharia", acredita o tenente coronel na reserva.

Trata-se de um avançado sistema fornecido pelos EUA que tem tido um impacto muito grande no curso da ofensiva russa.

"É o exemplo de um sistema que simula posições de radares, um sistema de engodo, que cria falsas emissões em locais para atrair precisamente os tiros da artilharia russa para locais que não são alvos militares. São apenas para confundir o sistema russo, para os fazer gastar munições e para revelar as suas posições porque quando a artilharia dispara é facilmente referenciável e localizável. As suas baterias são localizadas e depois abatidas", acrescentou.

Com mísseis Patriot e, em breve, com a ajuda dos Leopard 2 fornecidos pela NATO, a Ucrânia prepara-se para enfrentar a anunciada ofensiva de primavera das forças de Putin.

