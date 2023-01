Diabolik, chefe da máfia siciliana, detido em Itália após 30 anos em fuga

© Direitos Reservados

Um dos chefes da máfia mais procurados em Itália foi detido esta segunda-feira em Palermo. A informação foi confirmada pelo Governo italiano e o vice-primeiro-ministro Mateo Salvini diz que hoje é um "grande dia para Itália".

Matteo Messina Denaro, mais conhecido como Diabolik, estava em fuga desde 1993. É suspeito de vários assassinatos e, segundo a nota das autoridades italianas, foi detido numa clínica privada, em Palermo.

Considerado o "padrinho" da máfia, estava na lista dos criminosos mais procurados do mundo como líder da poderosa organização criminosa Cosa Nostra, especializada em tráfico de drogas, prostituição, extorsão e lavagem de dinheiro.

O rosto do líder da máfia é quase desconhecido e é baseado em reconstruções feitas por computador.

Messina Denaro, hoje com 60 anos, conhecido pela extrema maldade, vangloriou-se de poder "encher um cemitério inteiro" com as suas vítimas, entre elas um adolescente, filho de um mafioso arrependido, a quem mandou dissolver em ácido.