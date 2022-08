Após apelo, o Hospital regional de Lviv já recebeu a ajuda de um gerador elétrico

Em Lviv, o hospital regional já conta com a ajuda de um gerador elétrico. A Organização das Nações Unidas ajudou na campanha que tinha sido lançada pela Associação dos Ucranianos em Portugal, para a compra de equipamentos para a unidade de cuidados intensivos neonatais que funciona num abrigo subterrâneo desde março.

O médico e deputado do PSD, Ricardo Baptista Leite, está no local há cerca de duas semanas para participar nesta campanha. Em declarações à TSF, mostrou-se satisfeito por já ter sido atingido um dos objetivos da campanha.

Ricardo Baptista Leite fala na experiência em Lviv 00:00 00:00

Com a compra do gerador, a maternidade vai passar a ter "um sistema energético de segurança" e a organização mostrou-se feliz por ver o sistema já a funcionar. "Chegou esta sexta-feira [dia 29 de agosto] e continua ativo e vai continuar nas próximas semanas", garantiu o deputado social-democrata.

A campanha vai continuar, enquanto Ricardo Baptista Leite regressa esta terça-feira a Portugal. O médico faz um balanço muito positivo do trabalho voluntário que desenvolveu na Ucrânia, considerando os cidadãos do país "resilientes e determinados".

O médico e deputado do PSD fala da ajuda da ONU na compra do gerador 00:00 00:00

"Tem sido uma experiência muito marcante e enriquecedora, porque uma coisa é lermos nas notícias e nos artigos científicos os efeitos da guerra na saúde, mas aqui vive-se a realidade dos impactos de um conflito armado na vida de cada doente, de cada pessoa e profissional de saúde", relata.

Além do trabalho como voluntário em dois hospitais de Lviv, o médico e deputado esteve reunido com o ministro da Saúde ucraniano, que anunciou uma visita a Portugal no outono. No mesmo sentido, o presidente do grupo parlamentar de amizade Ucrãnia-Portugal também agradeceu a ajuda portuguesa no apoio aos refugiados.