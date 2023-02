21 Fev, 2023 • 15:11

O carnaval do Rio de Janeiro chegou ao fim esta segunda-feira, após duas noites de desfiles com escolas de samba, carros alegóricos e milhares de participantes que percorrem os 700 metros da avenida do Sambódromo. Foi o regresso em pleno das festividades depois da pandemia, que obrigou a cancelar a todos os festejos em 2021 e obrigou a restrições em 2022.