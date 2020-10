Após quebras nos níveis de oxigénio, Trump pode ter alta já esta segunda-feira

© Brendan Smialowski / AFP

O médico Sean Conley revelou este domingo que Donald Trump já passou por dois episódios de quebra de saturação de oxigénio desde que está doente e que, ainda assim, pode ter alta já esta segunda-feira.

Diagnosticado com Covid-19, o presidente dos Estados Unidos tinha "febre alta e quebras na saturação de oxigénio" no final da manhã de sexta-feira.

"O Presidente foi bastante claro ao dizer que não precisava de oxigénio suplementar", revela Conley, que reconhece que Trump estava "cansado". Ainda assim, Trump recebeu oxigénio e depois de "um minuto, os níveis de saturação voltaram a ultrapassar os 95%".

A transferência para o Hospital de Walter Reed avançou sob a justificação de que seria "melhor para permitir uma monitorização mais próxima".

O segundo episódio de quebra nos níveis de oxigénio aconteceu já no hospital, na manhã deste sábado, com valores registados "abaixo dos 93%". Desde aí, Trump tem estado a ser tratado com dexametasona.

As funções vitais de Donald Trump estão dentro dos parâmetros normais, garante a equipa médica. "Ele tem andado de um lado para o outro. O nosso plano para hoje é que ele coma e beba fora da cama", referiu outro médico de Trump, Dr. Brian Garibaldi. "Se ele continuar com bom aspeto e a sentir-se bem, temos esperança de dar-lhe alta já amanhã, continuando os tratamentos na Casa Branca."

