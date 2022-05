"Aqueles que ninguém quer." Crianças ucranianas com deficiências deixadas para trás

Eric Rosenthal, diretor da organização Disability Rights International, conta à TSF que os menores com deficiências mais leves viajaram para o ocidente, para outros países, mas os outros são os que ninguém quer.

Milhares e milhares de crianças e jovens com deficiências graves foram deixados na Ucrânia. Quando a invasão aconteceu, os orfanatos e instituições do leste, da região de Donbass, vieram para as zonas mais ocidentais do país. Os menores com deficiências mais leves viajaram para o ocidente, para países como a Polónia, Alemanha e Itália, mas os outros são os que ninguém quer. Quem o diz é Eric Rosenthal, diretor da organização Disability Rights International, que deu o alerta.

Em conversa com a TSF ele contou que já antes da guerra a situação nas instituições eram terrivel. O país tem um registo de institucionalização, mesmo os pais que querem manter os filhos são desaconselhados a isso. "A maioria tem pais que os queriam mas a comunidade não lhes deu qualquer apoio. Os médicos disseram-lhes que deviam pôr os filhos em instituições e esquecê-los. São pais e mães que amam os filhos, falámos com eles e vimos a tristeza com que entregavam as crianças apenas porque não têm qualquer apoio."

A Disability Rights International, que defende os direitos das crianças e adultos com deficiência, diz que ao certo não se sabe quantos menores foram deixados para três.

Eric Rosenthal revela, no entanto, que são muitos milhares e estão a ser totalmente negligenciados. "Eles foram de tal forma desumanizados que as pessoas nem percebem que têm necessidades. Os funcionários destas instituições disseram-nos que as crianças não têm intelecto, não percebem o que está a acontecer e por isso garantem que estão limpas, alimentadas e vestidas. 'O que mais querem que façamos?', perguntaram. Eles não percebem que estão perante seres humanos com verdadeiras necessidades, que precisam de amor, atenção, de estímulos e apoio. Assim as crianças fáceis de transportar podem vir para o ocidente, os casos mais difíceis, os que ninguém quer são despejados noutras instituições ucranianas", explica.

As instituições estão agora sobrelotadas com as crianças que já tinham e com as que lhes deixaram agora. Mesmo nesta situação o diretor executivo da organização diz que não se pode pedir mais aos funcionários. Os cuidadores diretos estão a fazer um trabalho heroico, mas estão a pedir-lhes o impossível. Numa instituição encontraram uma funcionária por cada 14 deficientes, eram todos adolescentes mas todos usavam fraldas. Se essa funcionária está a mudar fraldas todo o dia não pode prestar outros cuidados. Numa outra instituição souberam que os funcionários não eram pagos há várias semanas, mas não faltavam ao trabalho.

