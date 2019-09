Arábia Saudita reestabelece produção de petróleo mais rápido do que o previsto

© Hamad l Mohammed/Reuters

A Arábia Saudita conseguiu restaurar a capacidade de produção de petróleo para 11,3 milhões de barris por dia, avança a agência Reuters. A Saudi Aramco, a companhia petrolífera estatal, conseguiu uma recuperação mais rápida do que a esperada, depois dos ataques com drones às suas instalações.

Os ataques de 14 de setembro às duas usinas nucleares causaram um aumento nos preços do petróleo, incêndios e danos que reduziram pela metade a produção de petróleo do maior exportador de petróleo do mundo.

O ministro da Energia da Arábia Saudita e o chefe executivo da Saudi Aramco garantiram que a produção estará totalmente operacional no final de setembro.