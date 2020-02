Argélia e da Tunísia rejeitam plano de paz para o Médio Oriente

O plano de paz sugerido por Trump também tem sofrido a contestação palestiniana © Abir Sultan/EPA

Por Lusa 03 Fevereiro, 2020 • 09:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os Presidentes da Argélia e da Tunísia rejeitaram esta segunda-feira o plano de paz para o Médio Oriente, recentemente proposto pelos Estados Unidos e reafirmaram que Jerusalém Leste é a capital do Estado palestiniano.

Em conferência de imprensa conjunta, Abdelmejid Tebbun e Kaies Said, respetivamente, Presidentes da Argélia e da Tunísia, consideram que qualquer solução para o conflito israelo-palestiniano tem de garantir o respeito pelas fronteiras traçadas em 1967, incluindo Jerusalém, ocupada no mesmo ano e anexada por Israel em 1980.

No plano de paz anunciado na terça-feira pelo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, ladeado pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, Jerusalém é reconhecida como "capital indivisível" de Israel, concedendo que os palestinianos podem estabelecer a capital do seu futuro Estado nas imediações orientais da cidade.

A proposta já foi rejeitada categoricamente pelas autoridades palestinianas, que não se fizeram representar no anuncio do plano de paz dos EUA, por considerarem que a administração de Trump é parcial na análise ao conflito israelo-palestiniano.

Na apresentação do plano, Donald Trump referiu tratar-se de uma "solução realista de dois Estados" e sujeitou o nascimento de um Estado palestiniano a "uma clara rejeição do terrorismo".

O plano exige um congelamento de construção de novos colonatos israelitas, durante quatro anos, para permitir à Palestina consolidar o seu Estado, enquanto decorrem negociações para estabilizar a situação.

A propósito da visita do chefe de Estado tunisino a Argel, a primeira desde que foi eleito, há três meses, Abdelmejid Tebbun e Kaies Said condenaram também a "ingerência estrangeira" na Líbia, considerando que a solução passa pelo diálogo entre as partes em conflito.

Ambos se disponibilizaram a "ser o início de uma solução", desde que o acordo seja depois tutelado e gerido pelas Nações Unidas.

"A solução política para a Líbia deve ser líbia-líbia e contornar a ingerência estrangeira", para que "a Líbia possa avançar para uma nova etapa, que permita construir novas instituições, organizar eleições gerais", frisaram.

Os dois líderes comprometeram-se ainda a "manter a cooperação em matéria de segurança, para fazer frente à infiltração de grupos fundamentalistas" que operam nas regiões montanhosas fronteiriças, cenário de frequentes ataques.

"Enquanto a luta contra o terrorismo continuar, a segurança e a estabilidade da Tunísia são a segurança e a estabilidade da Argélia", frisaram os chefes de Estado, reconhecendo que essa cooperação "falhou" algumas vezes e que é preciso analisar as causas.