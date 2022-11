Argélia encerra televisão privada após transmissão de filme com cenas sexuais

© Chris Delmas/AFP

As autoridades argelinas encerraram definitivamente na terça-feira o canal privado "Al Adjwaa" após a transmissão de um filme norte-americano com cenas sexuais consideradas "ofensivas", aplicando as decisões da Autoridade de Regulação do Audiovisual (ARAV).

A informação foi adiantada pela agência oficial de notícias APS.

A ARAV, entidade independente encarregada da organização do audiovisual, indicou que o referido canal transmitia cenas ofensivas e contrárias aos valores da sociedade e da religião, razão pela qual "decidiu fechar definitivamente o canal de televisão".

O "Al Adjwaa" transmitiu no último domingo à noite um filme norte-americano que mostra um ator e uma atriz quase completamente nus no meio do ato sexual. O vídeo, que foi partilhado nas redes sociais, foi denunciado por internautas.

Por sua vez, o canal privado, que transmite a partir de Londres, reconheceu na sua página do Facebook ter cometido uma "falta flagrante" e pediu desculpa aos telespetadores.

Em agosto de 2021, o canal por satélite "El Djazairia One" foi encerrado de forma "imediata e definitiva" por não respeitar "as condições de segurança pública", uma semana depois do encerramento do canal "Lina TV" por ser considerado um "perigo para a saúde pública" por usar linguagem "subversiva".

Também, a cadeia "Al Bilad TV" foi suspensa por um período de uma semana devido à divulgação de conteúdo violento sem levar em conta a proteção de menores, assim como a "El Hayat", que parou as suas emissões uma semana depois da difusão de uma entrevista com um antigo deputado que questionou a integridade de várias personalidades políticas e militares no país.