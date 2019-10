Arqueólogos encontram mais de 20 sarcófagos perto de Luxor

Por Cátia Carmo 16 Outubro, 2019 • 18:47 Partilhar este artigo Facebook

Um grupo de arqueólogos egípcios encontrou mais de 20 sarcófagos de madeira perto da cidade de Luxor, avançou o ministério de Antiguidades do país. Os sarcófagos, decorados com pormenores coloridos, foram descobertos na necrópole de Asasif, na margem oeste do rio Nilo.

O ministério egípcio descreveu a descoberta como "uma das maiores e mais importantes" dos últimos anos e revelou que os sarcófagos estavam dispostos em duas camadas, uns em cima e outros em baixo. No sábado vão dar uma conferência de imprensa, onde divulgarão mais pormenores.

A maioria dos túmulos de Asasif, localizados perto do Vale dos Reis, são do período tardio do antigo Egito, entre 664 e 332 a.C. No entanto, também há túmulos da 18.ª dinastia (1550-1292 a.C.), a primeira do Novo Reino Unido e da qual fizeram parte os famosos faraós Ahmose, Hatshepsut e Tutankamon.

Na semana passada, o ministério de Antiguidades já tinha anunciado que os arqueólogos descobriram uma antiga "área industrial" no vale oeste de Luxor. Essa área incluía "casas para armazenar e limpar móveis funerários, com muitas olarias datadas da 18.ª dinastia", revelaram.