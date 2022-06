"Artista intransigente de poder imaginativo extraordinário." Tate recorda Paula Rego

Paula Rego morreu aos 87 anos © Global Imagens (arquivo)

A diretora da rede de museus britânicos Tate, Maria Balshaw, recordou a pintora portuguesa Paula Rego, que morreu hoje, em Londres, aos 87 anos, como "uma artista intransigente de poder imaginativo extraordinário".

"Paula Rego foi uma figura incrivelmente importante para a Tate", disse hoje a responsável por esta rede de instituições públicas britânicas de arte, numa declaração à Lusa, elogiando a forma como a artista "revolucionou de forma única a maneira como as vidas e as histórias das mulheres são representadas".

"Ao longo da carreira, ela ganhou enorme respeito de muitos colegas artistas e críticos de arte, liderando o caminho em dar uma forma poderosa na denúncia de injustiças", sublinhou.

Além de uma grande exposição retrospetiva em 2021, no Tate Britain, em Londres, a galeria Tate possui várias obras de Paula Rego na coleção permanente, tendo Balshaw confessado a admiração pessoal por aquela que considera uma "pioneira".

"Vamos garantir que as gerações futuras tenham a oportunidade de sentir a força implacável deste trabalho, e sejam tão tocadas por como tantas o foram ao longo das décadas", prometeu.

O museu National Gallery, que teve um papel fundamental no lançamento da carreira da pintora no Reino Unido quando a nomeou a primeira Artista Associada, entre 1989 e 1991, também manifestou o pesar pela morte da "amiga" na rede social Twitter.

A Royal Academy of Arts, da qual Paula Rego era membro, escreveu também no Twitter que era "uma artista incrivelmente talentosa e versátil e [a morte] é uma grande perda para o mundo da arte".

A galeria Victoria Miro, que representa a artista desde 2020, e uma das primeiras a anunciar a morte da artista, considera que "a importância de Rego transcende as artes visuais" e é uma "ícone feminista".

"Artista de visão intransigente, Paula Rego trouxe uma profunda perspetiva psicológica e poder imaginativo ao género da arte figurativa, e a honestidade da sua visão foi sustentada por meio de narrativas, através de motivos e ao longo de décadas", refere num comunicado enviado à Lusa.

Para a galeria, "ela era uma contadora de histórias inigualável e a sua arte destaca-se como uma exploração destemida das relações humanas e das complexidades da experiência humana".

A Universidade de Cambridge, que em 2013 atribuiu à artista um Doutoramento Honoris Causa, referiu hoje a obra "inspiradora para todos os jovens artistas pela meticulosidade e rigor na combinação de muitas influências e estilos diferentes".

A editora Thames & Hudson, que publicou várias obras dedicadas a Paula Rego, também manifestou pesar pelo desaparecimento da pintora, "cujas histórias visuais de poder, desejo e transgressão são mais relevantes e cruas do que nunca".

"A carreira de Rego também resistiu a qualquer classificação clara em um grupo, escola ou estilo", vinca.

Ao longo do dia, a imprensa britânica tem publicado obituários, com o Daily Mail a aclamar Paula Rego como "uma das mais notáveis artistas figurativas da sua geração" que "revolucionou a forma como as mulheres são representadas na arte".

"Durante uma carreira que se prolongou por cinco décadas, Rego criou trabalhos feministas pioneiros sobre o aborto, mutilação genital feminina, tráfico sexual e mortes por honra", lê-se no tablóide.

O Daily Telegraph lembra que "a maior mudança na arte contemporânea tem sido a ascendência das mulheres, e como pioneira dessa ascendência Paula Rego foi uma heroína feminista e artística, estatuto consolidado com imagens que desafiam o aborto, o tráfico de mulheres e a circuncisão".

O The Guardian destaca o "trabalho visceral e inquietante" de Rego, enquanto o The Times elogia a "influente artista luso-britânica cujas obras inquietantes se inspiraram na ficção e nos contos de fadas, bem como na própria vida".

Algumas figuras públicas britânicas também aproveitaram as redes sociais para comentar, como foi o caso do antigo diretor da revista Spectator, Matthew D'Ancona, que recordou "uma verdadeira artista-mágica que também era uma delícia pessoalmente".

A deputada do partido nacionalista galês Plaid Cymru, Liz Saville, escreveu no Twitter que "o trabalho de Paula Rego tem sido uma inspiração pessoal".

A pintora Paula Rego, uma das mais aclamadas e premiadas artistas portuguesas a nível internacional, morreu na manhã de hoje em Londres, aos 87 anos.

Nascida em 26 de janeiro de 1935, em Lisboa, estudou na estudou nos anos 1960 na Slade School of Art, em Londres, onde se radicou definitivamente após o casamento com o também pintor Victor Wiling, com quem teve três filhos, Nick, Victoria e Caroline.

Foi galardoada, entre outros, com o Prémio Turner em 1989, a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada em 2004 e a Ordem do Império Britânico pela rainha Isabel II, pelo que usava o título de Dama.