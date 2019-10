As 39 pessoas encontradas mortas num contentor eram chinesas. Condutor do camião continua detido

O condutor do camião, um homem de 25 anos, foi detido © Peter Nicholls/Reuters

Por Rita Carvalho Pereira 24 Outubro, 2019 • 11:06

Os corpos de 39 pessoas que foram encontradas sem vida num camião, esta quarta-feira, no Reino Unido, pertenciam a cidadãos chineses. O camião, que transportava um contentor com os 39 cadáveres, foi encontrado durante a madrugada, na zona do Parque Industrial de Waterglade em Grays (condado de Essex), a leste de Londres.

As autoridades britânicas revelaram,esta quinta-feira, que as 39 pessoas encontradas - 38 adultos e um adolescente (entre os quais oito mulheres) - tinham nacionalidade chinesa. A informação foi também confirmada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros chinês ao jornal Global Times.

Esta quarta-feira, a polícia britânica abriu uma investigação e as suspeitas apontam para tráfico humano. O condutor do camião, que foi detido pela suspeita de homicídio, mantém-se sob custódia policial. Trata-se de Mo Robinson, um homem de 25 anos, residente na cidade de Portadown, na Irlanda do Norte.

A polícia britânica esclareceu que está a realizar buscas em três propriedades na Irlanda do Norte, na zona onde vivia o condutor do camião.

As autoridades informaram que o camião entrou no Reino Unido na noite de terça para quarta-feira, pelo porto de Purfleet, no rio Tamisa, vindo de Zeebruges, na Bélgica.

O camião está registado na Bulgária, mas é propriedade de uma empresa detida por uma mulher de nacionalidade irlandesa, de acordo com o Governo búlgaro. O camião da marca sueca Scania está registado na cidade portuária búlgara de Varna, junto ao Mar Negro, mas essa será a única ligação ao país, onde não há registo de passagem do veículo desde 2017.

Notícia atualizada às 12h38