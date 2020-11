Mundo de olhos postos nos EUA. Como foi recebida a vitória de Biden

Joe Biden diz "estar honrado" após ter sido declarado como o vencedor das eleições © AFP

Por TSF e Lusa 07 Novembro, 2020 • 19:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O anúncio da vitória de Joe Biden nas Presidenciais norte-americanas correu o mundo e as reações, com mais ou menos sobriedade, não demoraram a chegar.

Kamala Harris, a primeira vice-Presidente eleita nos EUA, destacou o "trabalho" que a espera, durante a administração Biden. A senadora será a primeira mulher negra a ocupar o cargo. Num curto tweet, reagiu à eleição. "Esta eleição é muito mais do que eu ou Joe Biden. É sobre a alma da América e nossa disposição de lutar pelo país. Temos muito trabalho pela frente. Vamos começar", lê-se numa publicação, na rede social Twitter.

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It"s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let"s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN - Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020

Ao telefone com Joe Biden, Kamala Harris terá sido das primeiras a reagir. "És o próximo Presidente dos EUA", anunciou, num vídeo publicado nas redes sociais.

We did it, @JoeBiden. pic.twitter.com/oCgeylsjB4 - Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020

Já Joe Biden diz "estar honrado" após ter sido declarado como o vencedor das eleições, derrotando Donald Trump nas urnas.

"América, estou honrado por me terem escolhido para liderar o nosso grande país. O trabalho que temos pela frente será árduo, mas eu prometo o seguinte: serei um Presidente para todos os americanos - quer tenha votado em mim ou não. Vou manter a fé que depositaram em mim", lê-se numa publicação na rede social Twitter.

America, I"m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans - whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 - Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

O primeiro comunicado após a divulgação dos resultados que firmaram a vitória de Biden também elogia a democracia norte-americana, e exorta mais uma vez à "união".

"Diante de obstáculos sem precedentes, um número recorde de americanos votou. Provou-se, mais uma vez que a democracia bate no coração da América. Com o fim da campanha, é hora de deixar para trás a raiva e dura retórica, e unirmo-nos", lê-se na nota divulgada pela imprensa norte-americana.

Reação diferente teve Donald Trump, que não dá os resultados como definitivos. O Presidente dos EUA acusou o candidato democrata Joe Biden de "precipitação", ao anunciar que é o vencedor das eleições, e promete apresentar contestações legais às projeções da imprensa norte-americana que concedem a vitória a Biden.

A Associated Press refere ainda que Donald Trump garantiu que "não cede" e que vai contestar legalmente os resultados que dão a vitória a Biden, depois de vários dias a criticar a contagem dos votos. A agência noticiosa refere que Donald Trump acusou Biden de se precipitar ao anunciar já que era o novo Presidente norte-americano.

Barack Obama já saudou o seu antigo vice e Kamala Harris

Numa publicação no Twitter, o 44.º Presidente norte-americano deu os parabéns a Joe Biden e à vice-Presidente eleita. Obama salientou "os extraordinários desafios" que Biden enfrentará, com uma crise pandémica em ascensão, e garantiu que o chefe de Estado eleito fará tudo "nos melhores interesses dos Estados Unidos da América".

"Encorajo cada norte-americano a dar-lhe uma oportunidade e a apoiá-lo." Barack Obama reconheceu que o sufrágio demonstrou o quanto o país está dividido.

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris - our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y - Barack Obama (@BarackObama) November 7, 2020

Republicano Mitt Romney dá os parabéns a Joe Biden e Kamala Harris

O senador republicano e antigo candidato à Casa Branca Mitt Romney deu os parabéns a Joe Biden e a Kamala Harris pela vitória nas eleições para Presidente e vice-presidente dos Estados Unidos, segundo uma mensagem publicada no Twitter.

Ann and I extend our congratulations to President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris. We know both of them as people of good will and admirable character. We pray that God may bless them in the days and years ahead. - Mitt Romney (@MittRomney) November 7, 2020

Ex-Presidentes Bill Clinton e Jimmy Carter felicitam Joe Biden

Dois ex-Presidentes norte-americanos, Bill Clinton e Jimmy Carter, felicitaram hoje o candidato presidencial democrata Joe Biden e a candidata a vice-presidente Kamala Harris.

Bill Clinton, 42.º Presidente dos Estados Unidos (1993-2001), escreveu na rede social Twitter que "a América falou e a democracia venceu", e que prevê que a dupla Biden e Harris vai "servir e unir todos os americanos".

America has spoken and democracy has won. Now we have a President-Elect and Vice President-Elect who will serve all of us and bring us all together. Congratulations to Joe Biden and Kamala Harris on your momentous victory! - Bill Clinton (@BillClinton) November 7, 2020

Jimmy Carter, 39.º Presidente (1977-1981), declarou que ele e a mulher, Rosalynn, estão "orgulhosos" da "campanha bem conduzida dos democratas" e de "ver a mudança positiva que trazem para a nação".

Nem Clinton nem Carter mencionaram o ainda Presidente Donald Trump nos seus comentários.

Bernie Sanders destaca vitória da democracia com êxito de Biden

O senador do Vermont, Bernie Sanders, que disputou com Joe Biden a nomeação para as eleições presidenciais dos Estados Unidos, afirmou este sábado que "a democracia venceu" com o triunfo do candidato democrata sobre Donald Trump.

"[Esta eleição] era sobre se continuamos ou não a ser um país que acredita na Constituição, que acredita no Estado de Direito e que acredita na democracia", afirmou o antigo candidato presidencial democrata à estação de televisão CNN, acrescentando: "Só desejo a Joe e Kamala [Harris] o melhor na liderança do nosso país".

Bernie Sanders assinalou os "enormes desafios" para o futuro mandato de Biden, elencando a título de exemplo o "racismo sistémico ou as alterações climáticas", mas realçou que a principal missão passa pela união dos norte-americanos, cujas divisões ficaram ainda mais visíveis na polarização desta eleição presidencial.

"O desafio é chegar às pessoas. Agora é altura de os trabalhadores serem ouvidos", frisou Sanders, destacando a importância de uma agenda progressiva para dar resposta aos problemas da população: "O povo americano quer uma agenda que os defenda, uma agenda para as famílias trabalhadoras - negros, brancos e latinos. É essa a agenda que eles querem e querem que o Congresso tenha a coragem de assumir os seus poderes".

De Portugal, com um desejo de "defesa da democracia"

António Costa felicitou Joe Biden, utilizando o Twitter para deixar uma mensagem ao novo chefe de Estado. Numa publicação no Twitter, António Costa garante que quer, em breve, começar a trabalhar "no reforço das relações transatlânticas e na gestão de assuntos globais" com o novo líder norte-americano, bem como na "defesa da democracia" e "segurança internacional".

Congratulations to President Elect @JoeBiden. We look forward to working with the new #USA Administration to reinforce transatlantic relations and cooperate on global issues, such as climate change, defense of democracy and international security. - António Costa (@antoniocostapm) November 7, 2020

Vitória de Biden vai acabar com dúvidas sobre lealdade europeia, NATO E ONU, diz ministro dos Negócios Estrangeiros

O chefe da diplomacia portuguesa manifestou a esperança de que, com a nova administração norte-americana, "deixe de haver dúvidas" sobre as relações entre os Estados Unidos e a União Europeia (UE), NATO e ONU.

"A mudança que representa a administração Biden será muito visível na relação entre a UE e os Estados Unidos. Com a administração Biden não haverá mais dúvidas sobre se os europeus são ou não aliados leais dos EUA, sobre se a NATO é ou não uma organização eficaz e sobre a importância das Nações Unidas, do multilateralismo e de combatermos todos, em conjunto, as alterações climáticas", disse à agência Lusa Augusto Santos Silva.

Também em território nacional, Rui Rio fala numa vitória "muito importante para o mundo". O presidente do PSD também recorreu ao Twitter para felicitar o novo Presidente dos EUA. Em inglês, o social-democrata diz que a vitória de Biden "é muito importante para o mundo".

Congratulations, Mr. President. A very important victory for the world. https://t.co/DweNKfnndf - Rui Rio (@RuiRioPSD) November 7, 2020

Primeiro-ministro italiano felicita povo americano pela "vitalidade democrática"

O primeiro-ministro italiano felicitou "o povo norte-americano e as suas instituições pela sua prova excecional de vitalidade democrática" e manifestou-se pronto a trabalhar com o Presidente eleito, Joe Biden, para "reforçar a relação transatlântica".

"Felicitações ao povo e instituições americanas pela sua prova excecional de vitalidade democrática. Estamos prontos para trabalhar com o Presidente eleito Joe Biden para reforçar a relação transatlântica. Os Estados Unidos podem contar com a Itália como um aliado sólido e um parceiro estratégico", escreveu Giuseppe Conte em inglês, na sua conta no Twitter.

Congratulations to the American people and institutions for an outstanding turnout of democratic vitality. We are ready to work with the President-elect @JoeBiden to make the transatlantic relationship stronger. The US can count on Italy as a solid Ally and a strategic partner - Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) November 7, 2020

NATO saúda Biden, um "forte apoiante das relações transatlânticas"

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, saudou Joe Biden pelo anúncio da vitória nas eleições norte-americanas, classificando-o como um "forte apoiante das relações transatlânticas".

"Saúdo calorosamente a eleição de Joe Biden como o próximo Presidente dos Estados Unidos da América. Conheço Biden como um forte apoiante da NATO e das relações transatlânticas", reagiu Jens Stoltenberg, numa declaração divulgada à imprensa em Bruxelas.

Para o secretário-geral da NATO, "a liderança dos EUA é tão importante como sempre num mundo imprevisível", razão pela qual disse estar "ansioso por trabalhar de perto com [...] a nova administração para reforçar ainda mais os laços entre a América do Norte e a Europa".

Macron anseia trabalho com Biden e Harris para "superar desafios"

O Presidente francês, Emmanuel Macron, felicitou Joe Biden e Kamala Harris pelo anúncio de vitória nas eleições norte-americanas, afirmando ansiar trabalhar com a nova administração para "superar os desafios de hoje".

"Os americanos escolheram o seu Presidente. Parabéns Joe Biden e Kamala Harris", escreveu Emmanuel Macron na sua conta da rede social Twitter.

Nesta curta reação, o Presidente francês adiantou: "Temos muito a fazer para superar os desafios de hoje. Vamos trabalhar em conjunto".

The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris! We have a lot to do to overcome today"s challenges. Let's work together! - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020

Merkel felicita Biden e destaca importância de "amizade transatlântica"

A chanceler alemã, Angela Merkel, felicitou a anunciada vitória de Joe Biden nas Presidenciais dos EUA, salientando a importância da "amizade transatlântica" entre Washington e Berlim para ultrapassar os "grandes desafios atuais".

Reagindo em comunicado ao anúncio de que Joe Biden obteve a maioria dos votos necessários dos eleitores para se proclamar vencedor das eleições norte-americanas, Angela Merkel desejou ao democrata e à sua vice-Presidente Kamala Harris "boa sorte" e "sucesso".

"Parabéns. Os cidadãos dos Estados Unidos da América decidiram. Joe Biden será o 46.º Presidente dos Estados Unidos", assinalou a chanceler alemã nessa declaração.

"Desejo-lhe felicidades e sucesso e felicito também Kamala Harris, a primeira vice-Presidente eleita" dos Estados Unidos, acrescentou.

No comunicado, Angela Merkel vincou que "a amizade transatlântica é insubstituível se se quiser ultrapassar os grandes desafios atuais".

Por isso, comprometeu-se a reforçar os laços entre Berlim e Washington após um arrefecimento das relações bilaterais ao longo dos últimos quatro anos com Donald Trump na Casa Branca.

Chefe da diplomacia da UE fala em "grande dia" para a Europa

O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, falou este sábado "num grande dia para os Estados Unidos e a Europa" após o anúncio da vitória de Joe Biden nas eleições norte-americanas, destacando a "vontade de mudança" dos eleitores.

"Felicito calorosamente o presidente eleito, Joe Biden, e a vice-presidente, Kamala Harris. A afluência dos eleitores expressa a vontade de mudança do povo americano", escreveu o alto representante da UE para a Política Externa numa publicação na rede social Twitter.

I warmly congratulate President-Elect @JoeBiden and Vice President-Elect @KamalaHarris. Record voter turnout expressed will of the American people for change.



Great day for US and Europe, we look forward to working together with new administration to rebuild our partnership. - Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 7, 2020

Para Josep Borrell, este é "um grande dia para os Estados Unidos e a Europa".

"Esperamos trabalhar em conjunto com a nova administração para reconstruir a nossa parceria", adiantou o chefe da diplomacia europeia.

Parlamento Europeu congratula Biden e pede "relação forte" com UE

O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, congratulou Joe Biden e Kamala Harris, respetivamente anunciados como Presidente e vice-Presidente norte-americanos nas projeções das eleições presidenciais, pedindo uma "relação forte" entre Bruxelas e Washington.

Boris Johnson felicita Biden e fala em "conquista histórica" de Harris

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, felicitou o Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, pela sua vitória nas eleições norte-americanas, destacando também "a conquista histórica" de Kamala Harris, futura vice-presidente.

"Parabéns a Joe Biden pela sua eleição como Presidente dos Estados Unidos e a Kamala Harris pela sua conquista histórica", disse Boris Johnson, num comunicado publicado na sua conta do Twitter.

Reagindo ao anúncio de que Joe Biden obteve a maioria dos votos necessários dos eleitores para se proclamar vencedor das eleições norte-americanas, Boris Johnson assinalou que os Estados Unidos são "o aliado mais importante" do Reino Unido.

"E estou ansioso por trabalhar de perto em conjunto nas nossas prioridades partilhadas, desde o clima, ao comércio e à segurança", adiantou o primeiro-ministro britânico.

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris pic.twitter.com/xrpE99W4c4 - Boris Johnson (@BorisJohnson) November 7, 2020

Von der Leyen diz-se "pronta a intensificar cooperação" com Biden

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, felicitou Joe Biden "calorosamente" pelo anúncio da vitória nas eleições presidenciais norte-americanas, garantindo que Bruxelas está "pronta a intensificar a cooperação com a nova administração".

"Felicito calorosamente Joe Biden pela sua vitória nas eleições presidenciais dos Estados Unidos e espero encontrá-lo o mais cedo possível", indicou Ursula von der Leyen numa declaração divulgada à imprensa em Bruxelas.

Reagindo às projeções dos 'media' norte-americanas, que dão a vitória a Joe Biden, a líder do executivo comunitário notou que a instituição "está pronta a intensificar a cooperação com a nova administração e o novo congresso para enfrentar os desafios prementes" para ambos os blocos.

Entre esses desafios está "combater pandemia de Covid-19 e as suas consequências económicas e sociais, enfrentar em conjunto as alterações climáticas, promover uma transformação digital que beneficie as pessoas, reforçar a segurança comum, bem como reformar o sistema multilateral baseado em regras", elencou Ursula von der Leyen.

Sublinhando que a União Europeia e os Estados Unidos "são amigos e aliados", a responsável destacou que os dois blocos têm "uma parceria transatlântica sem precedentes enraizada na história comum e nos valores partilhados da democracia, liberdade, direitos humanos, justiça social e economia aberta".

"À medida que o mundo continua a mudar e surgem novos desafios e oportunidades, a nossa parceria renovada revestir-se-á de particular importância", concluiu Ursula von der Leyen.

Presidente ucraniano também felicita Joe Biden pela vitória

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, felicitou Joe Biden e Kamala Harris pela eleição para a Presidência e vice-Presidência dos Estados Unidos da América, respetivamente, numa mensagem divulgada na rede social Twitter.

"Parabéns a Joe Biden e Kamala Harris. A Ucrânia está otimista quanto ao futuro da parceria estratégica com os Estados Unidos", escreveu Zelensky, que lembrou também o trabalho conjunto dos dois países nas áreas de segurança, comércio, democracia e anti-corrupção: "A nossa amizade só se fortalece".

Volodymyr Zelensky e a Ucrânia estiveram intrinsecamente ligados à atualidade política norte-americana no último ano.

Primeiro-ministro da Índia felicita Biden e a "indiana" Kamala Harris

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, felicitou este sábado Joe Biden pela vitória nas eleições norte-americanas, sublinhando que a eleição como vice-presidente de Kamala Harris, de origem indiana, é motivo de "imenso orgulho".

"Felicitações JoeBiden pela sua vitória espetacular", escreveu Modi, na rede social Twitter.

Numa segunda mensagem na mesma rede, Modi saudou a eleição de Kamala.

"O seu sucesso [de Kamala] mostra o caminho e é motivo de imenso orgulho (...) para todos os indiano-americanos", acrescentou o chefe do executivo indiano.

Kamala é filha de pai jamaicano e de mãe indiana.