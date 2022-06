As grandes datas na vida e no reinado de Isabel II

A rainha Isabel II © Ben Stansall/AFP

Aos 96 anos, Isabel II é a rainha britânica com maior longevidade e também com o mais longo reinado, 70 anos, celebrados entre 02 e 05 de junho nas comemorações do Jubileu de Platina.

Estas são algumas datas que marcam a vida e o reinado da monarca:

- 21 de abril de 1926: Elizabeth Alexandra Mary nasce na casa londrina do duque e da duquesa de York, os futuros rei George VI e rainha Elizabeth. A sua irmã Margarida nasce em 1930.

- 12 de dezembro de 1936: A jovem Isabel torna-se herdeira da coroa quando o seu pai chega ao trono após a abdicação inesperada do seu tio Eduardo VIII, que renunciou para casar com a norte-americana e divorciada Wallis Simpson.

- 20 de novembro de 1947: Isabel casa-se com o príncipe Filipe da Grécia e Dinamarca, seu primo em terceiro grau.

- 14 de novembro de 1948: Nascimento do príncipe Carlos, herdeiro ao trono. O casal terá mais três filhos - Ana, em 1950, André, em 1960, e Eduardo, em 1964.

- 06 de fevereiro de 1952: Isabel ascende ao trono aos 25 anos, após a morte do pai, vítima de cancro de pulmão, aos 56 anos. A coroação na Abadia de Westminster aconteceu em 02 de junho de 1953, tendo sido transmitida ao vivo na rádio e na televisão.

- 1977: A rainha celebra o Jubileu de prata (25 anos no trono), acompanhado por 500 milhões de espetadores na televisão.

- 1992: A monarca evoca um "annus horribilis" no seu discurso de Natal. Três dos seus filhos separaram-se dos respetivos cônjuges e o Castelo de Windsor foi atingido por um incêndio devastador.

- 31 de agosto de 1997: A monarca é criticada pela reação sóbria à morte da princesa Diana, em contraste com a emoção popular.

- 2002: A morte da sua irmã Margarida, a 09 de fevereiro, pouco antes da morte da sua mãe, a "rainha-mãe", a 30 de março, aos 101 anos.

- maio de 2011: Isabel II faz uma visita histórica de reconciliação à República da Irlanda, a primeira de um monarca britânico desde a independência em 1922. Num discurso feito na ocasião, a monarca expressa a "profunda compaixão" pelas vítimas de uma turbulenta história comum.

- junho de 2012: Quatro dias de grandes celebrações em Londres para o Jubileu de diamante (60 anos de reinado) da soberana.

- 09 de setembro de 2015: Isabel II torna-se na monarca britânica com mais longevidade da história, batendo a tetravó, a rainha Vitoria.

- 31 de janeiro de 2020: Após quatro anos de um processo político conturbado, o Reino Unido abandona a União Europeia (UE) e concretiza o 'Brexit', que divide a população britânica.

- 09 de abril de 2021: A morte do seu marido, o príncipe Filipe, aos 99 anos.

- 06 de fevereiro de 2022: Isabel II torna-se na primeira monarca britânica a alcançar 70 anos de reinado.