As guerras do vírus e a falta de 'bifes'

Por Ricardo Alexandre 28 Julho, 2020 • 07:39

"O Reino Unido endurece o veto a Espanha e pede para que não viagem" - os turistas britânicos - "para as ilhas"... de Espanha. Sánchez, como fez Costa, considera a decisão britânica desajustada e diz que vai continuar a negociar. O tema faz manchete no El País. Mas o Ministério da Saúde espanhol também admite restringir voos com os países mais afetados para evitar casos importados.

No La Vanguardia... Não é só no futebol que este ano Madrid derrotou Barcelona... o PIB madrileno superou o catalão em 2019 pelo segundo ano consecutivo e aumenta a diferença entre as duas regiões...

Mas o Vanguardia não deixa de tratar o tema do momento em Espanha: "rejeição europeia do veto britânico a Espanha que se estende às ilhas". Diz o diário catalão que fracassa a pressão do executivo espanhol sobre Londres para salvar da quarentena as ilhas Canárias e Baleares, que o governo espanhol tentava que continuassem a receber os turistas britânicos este verão... Boris Johnson não fez caso. Mas um responsável de saúde espanhol também diz: "Belgas e ingleses? Por razões sanitárias, até é melhor que não venham"...

O homem, Fernando Simón, director do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias fala mais na capa do La Razon: "Que os britânicos exijam uma quarentena favorece-nos, é um risco que nos tiram". No La Razón onde leio sobre o trambolhão no IBEX, o equivalente espanhol do PSI20... a crise nas turísticas fez perder ontem mil e cem milhões. Também leio neste diário e, aliás, o assunto também está na primeira do El país, que a vacina da empresa norte-americana moderna, pode dar resultados em novembro...

No Diário de Cádis, leio que a Junta, o governo regional, proíbe o botellon como "atividade insalubre e nociva"... está também na capa de outrso diários do grupo no sul de Espanha, como o Diário de Jerez, Diário de Sevilla, o Granada Hoy e o Europa Sur.

O Diário de Huelva põe em manchete que triplicam em duas semanas os casos positivos entre menores de 45 anos... O Diário de Almeria diz que Almeria soma em Julho mais casos de coronavírus, 516, que em toda a primeira onda...

No britânico Guardian, "surto do vírus levanta medo de segunda vaga na Europa"... No Daily Mail, férias de verão em suspenso".

No Fígaro, em França, na manchete: "para evitar uma segunda vaga do Covid, os países da Europa refecham-se". No continente e no Reino Unido, multiplicam-se as quarentenas e as interdições...

O L´Humanité põe em destaque os perigos do 5G... mas também uma citação dos manifestantes em Israel: "não partimos até que Bibi Netanyahu parta"... denúncias de corrupção, cólera social, má gestão da covid-19 afetam o primeiro-ministro israelita.

No diário israelita Jerusalem Post, precisamente, leio que o exército está em alerta depois de frustrado ataque do movimento Hezzbollah...

O Jornal de Angola aborda a crise na Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, crise ou conflito que o ministro angolano da justiça Francisco Queiroz garante que "nunca foi de pendor político"... o Jornal de Angola pergunta "se a IURD está próxima do dia do fim"...

No USA Today, o funeral do histórico dirigente dos direitos civis, John Lewis... Em Selma, Alabama, desta vez as tropas estatais saudaram-no. E na ponte Edmund Pettus lá estavam, na primeira fila dos que participaram na cerimónia fúnebre no domingo... Barack e Michelle Obama.

No Shangai Daily leio que os Estados Unidos formalmente fecham o consulado de Chengdu... a mesma manchete no jornal chinês de língua inglesa Global times...

Volto à Europa...

No Le Temps da Suiça, destaque para o racismo: Lausanne inova. A cidade, onde vivem milhares de portugueses, vai ter aulas sobre "racismo na prática médica" na faculdade de biologia e medicina na Universidade de Lausanne. Objetivo: pôr fim às pequenas agressões de que são vítimas muitos pacientes, mas também os clínicos originários de minorias étnicas e nacionais. Fala-se ainda na capa do Le Temps - com foto e tudo - do folclore melancólico de Taylor Swift.