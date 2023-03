As imagens de uma noite de cinema em que um burro e um urso brilharam no palco dos Óscares

A 95.ª edição dos prémios de cinema norte-americanos também contou com as atuações de Rihanna e Lady Gaga.

Por TSF 13 Mar, 2023 • 05:18

Na 95.ª edição dos prémios de cinema norte-americanos, em Los Angeles, Califórnia, não foram apenas as celebridades que tiveram direito a pisar o palco. Jennie, um burro do filme "Os Espíritos de Inisherin", juntou-se ao anfitrião da noite, Jimmy Kimmel. Além disso, também Elizabeth Banks foi surpreendida pela entrada de um urso, referência ao filme "O Urso do Pó Branco".

No meio das entregas de prémios houve espaço para as atuações de Rihanna e Lady Gaga. As artistas interpretaram os temas "Lift me Up" (Black Panther: Wakanda Para Sempre) e "Hold My Hand" (Top Gun: Maverick), nomeadas na categoria de Melhor Canção.

Lenny Kravitz também atuou e homenageou os artistas de cinema que morreram no ano que passou.

O filme "Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo", uma produção independente de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, venceu o Óscar de Melhor Filme e liderou a noite, com um total de sete estatuetas.

"Ice Merchants", do português João Gonzalez, estava nomeado na categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação, mas foi o filme "The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse", de Peter Baynton e Charlie Mackesy, que levou o prémio para casa. No entanto, para João Gonzalez "esta nomeação já foi uma vitória enorme", disse no domingo, em entrevista à Agência Lusa.