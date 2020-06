Por Cátia Carmo 05 Junho, 2020 • 23:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Esta sexta-feira a lua nasceu já eclipsada, por volta das 20h52. O fenómeno tem o nome de eclipse penumbral da Lua, durou uma hora e 18 minutos e pôde ser observado em Portugal inteiro.

Um eclipse deste género acontece sempre que a Lua entra na região de penumbra do planeta Terra e cria uma variação do brilho, que dificilmente se nota neste satélite natural. Percorra a galeria de imagens no topo do texto para ver fotografias deste fenómeno.