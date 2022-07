As imagens que marcam a vida e o percurso de José Eduardo dos Santos

Cruzou-se com Cavaco Silva, Mário Soares, José Sócrates, António Guterres e Durão Barros, esteve mais de 30 anos no poder em Angola.

Por TSF 08 Jul, 2022 • 12:46

Cruzou-se com Cavaco Silva, Mário Soares, José Sócrates, António Guterres e Durão Barros, esteve mais de 30 anos no poder em Angola.

Agosto de 1942. Luanda, Angola. Avelino e Jacinta acabam de ser pais de José Eduardo Van Dunen. O apelido dos Santos viria do pai.

Praticamente oitenta anos depois, José Eduardo despediu-se do mundo como um dos mais influentes líderes africanos e o mais influente de Angola.

Viveu em Luanda até aos 16 anos, passou por Brazzaville e Baku. Voltou a Angola e, em 1975, torna-se ministro dos Negócios Estrangeiros. Quatro anos depois chega ao lugar de Presidente angolano.

Ouça o perfil de José Eduardo dos Santos pela voz do jornalista Nuno Domingues. 00:00 00:00

Sai do poder após mais de 30 anos, em 2017. Sucede-lhe João Lourenço, que quis mostrar novidade e não poupou os familiares do antecessor: em entrevista ao semanário Expresso, conta ter encontrado vazios os cofres do país.

José Eduardo dos Santos veio a público responder e, desde aí, fez-se silêncio. Doente, viajou para Barcelona em várias ocasiões para receber tratamentos.

A cidade catalã tornar-se-ia no seu último destino: morreu esta sexta-feira, aos 79 anos.