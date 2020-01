Irão chora a morte do general morto num ataque aéreo ordenado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

Por Guilherme de Sousa 07 Jan, 2020 • 00:41

Irão chora a morte do general morto num ataque aéreo ordenado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

Dezenas de milhares de iranianos concentraram-se esta segunda-feira no centro de Teerão para homenagear o general Qassem Soleimani, morto na sexta-feira num ataque aéreo dos Estados Unidos no Iraque.

Milhares de pessoas gritaram "morte à América", "morte a Israel", depois de ter sido feita a ameaça de "severa vingança" contra os EUA.

Durante as cerimónias fúnebres, o "ayatollah" Ali Khamenei não conteve as lágrimas, como mostram as imagens divulgadas pela televisão estatal iraniana.

No domingo, o Irão anunciou que deixará de respeitar os limites impostos pelo tratado nuclear assinado em 2015 com os cinco países com assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas --- Rússia, França, Reino Unido, China e EUA --- mais a Alemanha, e que visava restringir a capacidade iraniana de desenvolvimento de armas nucleares. Os Estados Unidos abandonaram o acordo em maio de 2018.