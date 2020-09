As nove recomendações para o regresso às aulas em tempo de pandemia

© Pixabay

Por João Francisco Guerreiro, em Bruxelas 14 Setembro, 2020 • 11:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Com os dados recolhidos com reabertura das escolas antes das férias, depois do confinamento o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças elaborou um conjunto de orientações, que podem servir de base para reabertura das escolas.

Estas linhas orientadoras apontam, por exemplo, um roteiro que deve ser seguido pelas escolas se for detetado um caso de infeção entre os alunos. É a partir dos dados recolhidos que o ECDC conclui que as escolas devem ser as últimas a ser afetadas por um confinamento.

Na lista constam também aquelas medidas a que já nos habituámos a ouvir falar para o combate à doença do coronavírus, como o "distanciamento físico, melhoria da ventilação nas instalações, lavagem regular das mãos, e o uso de máscaras sempre que possível. Com estas medidas o Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças considera "improvável" que as escolas assumam papel na transmissão da doença.

Tendo em conta a "importância da escola no desenvolvimento das crianças e na organização da sociedade", o centro europeu considera que o encerramento generalizado dos estabelecimentos só deve ser considerado como último recurso e depois de aplicadas todas as outras medidas.

Os alunos devem ser autorizados a contactar com colegas, respeitando medidas como por exemplo a etiqueta respiratória. A máscara é recomendada a partir do secundário e na primária, para professores e funcionários.

"Tosse, febre, Cansaço" devem ser sinal de alerta para os pais, que terão de entrar em contacto com o médico, e só por orientação clínica, a criança poderá voltar à escola.

O período de quarentena está em revisão em alguns países, mas os peritos europeus recomendam 14 dias de isolamento, para uma criança que tenha estado em contacto, por exemplo, com um familiar infetado.

As escolas devem ser capazes de identificar com rapidez os contactos de um aluno com a infeção confirmada, e dar indicações sobre medidas de isolamento, de higiene das mãos e etiqueta respiratória e dar conselhos sobre o que fazer se desenvolverem sintomas.

As escolas devem promover a realização de exames laboratoriais atempadamente para despistar o vírus em todos os contactos com sintomas, e naqueles com alto risco de exposição.

Estas são as nove linhas orientadoras do Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças para o regresso às aulas:

1. Qual a probabilidade de infeção e transmissão do vírus em ambientes escolares?

Surtos escolares não têm sido uma característica proeminente na pandemia de Covid-19, principalmente devido ao fato de que a maioria das crianças não desenvolve sintomas quando infetada com o vírus, ou desenvolve uma forma muito branda da doença.

Nenhuma evidência foi encontrada para sugerir que as crianças sejam as principais causas da transmissão do vírus SARS-CoV-2. No entanto, as pesquisas mostraram que as crianças podem ser infetadas e transmitir o vírus aos adultos, embora possam ser sintomáticos.

2. Quando e como as escolas serão reabertas? Quais são as medidas mais importantes para prevenir a propagação nas escolas?

As medidas específicas a serem observadas em ambientes escolares são o aumento do distanciamento físico, melhor ventilação, lavagem regular das mãos e o uso de máscaras quando possível. Essas medidas provavelmente reduzirão a transmissão do vírus nas escolas e ajudarão a mitigar o impacto de outras infeções respiratórias durante o outono e inverno que se aproximam, reduzindo assim a pressão sobre as escolas e instalações de saúde.

(O ECDC recomenda consulta das autoridades nacionais de saúde e educação para obter mais informações).

3. É seguro para o(s) meu(s) filho(s) o regresso à escola?

É geralmente reconhecido que as escolas precisam ser reabertas para que as crianças tenham um ambiente de aprendizagem adequado e para mitigar os efeitos sociais negativos não intencionais do encerramento de escolas.

Até agora, as evidências disponíveis sugerem que as escolas não são diferentes de qualquer outro ambiente comunitário em termos de risco de propagação do vírus.

Embora haja evidências de transmissão de adultos para crianças em ambientes domésticos, há poucas evidências de que isso ocorra nos ambientes escolares.

Baixas proporções de anticorpos encontrados no sangue das crianças podem ser uma indicação de menor suscetibilidade a infeções graves do que os adultos e, portanto, desempenham um papel menos significativo na disseminação do vírus.

O nível de segurança depende da adesão às medidas previamente especificadas - aumento do distanciamento físico, melhoria da ventilação, lavagem regular das mãos e uso de máscaras quando possível.

4. As escolas disseminam o vírus para a comunidade em geral?

As evidências disponíveis sugerem que a transmissão entre crianças nas escolas é menos eficiente para Covid-19 do que para outros vírus respiratórios, como a gripe. No entanto, esta evidência deriva principalmente de surtos escolares e depende da deteção de casos sintomáticos, possivelmente subestimando o número de crianças infetadas, assintomáticas e potencialmente infecciosas durante esse surto.

Em resumo, onde Covid-19 em crianças foi detetado e os contactos acompanhados, nenhum contacto adulto em ambientes escolares foi detetado como Covid-19 positivo durante o período de acompanhamento. A conclusão dessas investigações é que as crianças em ambientes escolares não são os principais condutores da transmissão de Covid-19 para adultos.

5. Se o papel das crianças na transmissão de Covid-19 permanecer incerto, as escolas devem permanecer fechadas?

Surtos escolares não são uma característica proeminente da pandemia Covid-19, pelo menos parcialmente devido ao fato de que a maioria das crianças não desenvolve sintomas quando infetadas com o vírus e, portanto, podem não ter sido detetadas.

Quando medidas apropriadas são tomadas para reduzir a possibilidade de o vírus se espalhar, é improvável que as escolas desempenhem um papel na transmissão. Além disso, as escolas são uma parte essencial da sociedade e da vida das crianças.

O encerramento generalizado de escolas deve ser visto como último recurso, e somente após outras medidas significativas terem sido implementadas na comunidade para conter a propagação da doença. As escolas devem coordenar-se com as autoridades locais de saúde pública para determinar se o encerramento é necessário.

6. O que os pais devem fazer se o(s) filho(s) adoecer(em)?

Se uma criança ficar doente com sintomas semelhantes aos da Covidd-19 (tosse, febre, fadiga, etc.), os pais devem entrar em contacto com o médico e a criança deve ficar em casa até que os sintomas desapareçam. Quando a criança estiver assintomática, siga o conselho do médico sobre a reintrodução no ambiente escolar.

As crianças devem ficar em quarentena e não frequentar a escola se morarem em uma casa onde alguém foi confirmado para ter Covid-19.

Se o caso for isolado ou administrado no hospital, a quarentena para a criança deve ser de 14 dias desde a última exposição da criança ao caso.

Se o caso for tratado em casa e não isolado, a quarentena de 14 dias para a criança deve ser contada a partir do dia em que todos os três critérios a seguir forem atendidos para o caso: oito dias após o início dos sintomas e resolução da febre e melhoria clínica de outros sintomas por pelo menos três dias.

7. O que as escolas devem fazer perante um caso positivo?

As escolas devem notificar imediatamente as autoridades de saúde se um caso confirmado for identificado na escola.

Quando um indivíduo apresenta resultado positivo para Covid-19, é necessária a rápida identificação e gestão daqueles que tiveram contacto, a fim de intervir e interromper a transmissão.

Isso é alcançado através de:

• Identificar prontamente os contactos de um caso confirmado de Covid-19;

• Fornecer aos contactos informações sobre auto-quarentena, medidas adequadas de higiene das mãos e etiqueta respiratória e dar conselhos sobre o que fazer se desenvolverem sintomas.

• Realizar exames laboratoriais atempados para despistar o vírus em todos os contactos com sintomas e naqueles com alto risco de exposição.

O rastreio de contacto deve ser conduzido pelas autoridades locais de saúde pública, que precisarão trabalhar em estreita colaboração com as autoridades escolares.

Os contactos devem ser geridos com base na categoria de exposição, que inclui quarentena para aqueles com alto risco de exposição, conforme descrito na orientação do ECDC sobre rastreamento de contactos.

Devem ser dadas informações aos pais sobre quais os sintomas a ser observados nos filhos, bem como de onde obter orientação médica. Se ocorrerem sintomas nos contactos, eles devem ser imediatamente isolados, recebendo atenção médica e testagem.

8. As crianças devem brincar juntas?

Sabe-se que as crianças são capazes de transmitir infecções a outras pessoas, mas a dinâmica de transmissão e as vias primárias de transmissão permanecem pouco claras.

Quando as escolas fecham por longos períodos, as crianças e os jovens ficam privados de oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Essas desvantagens são desproporcionais para alunos menos privilegiados que tendem a ter menos oportunidades educacionais fora da escola.

Os estudos têm destacado a vida social ativa que as crianças de 2 a 10 anos têm na escola. Isso ajuda a aprender com os colegas e tem um impacto positivo nos traços de personalidade e no sentido de identidade. As interrupções nas relações íntimas com os pares foram associadas à depressão, culpa e raiva em crianças.

Além disso, as atividades escolares e extracurriculares estão entre as atividades que dão estrutura, sentido e ritmo diário para as crianças. Para aqueles que sofrem de ansiedade e depressão, a perda de tais atividades pode piorar os sintomas e reforçar ainda mais o isolamento social e a perda de esperança.

Portanto, deve-se permitir que as crianças interajam para reduzir os riscos descritos acima, se possível com a adesão a medidas específicas, como aumento do distanciamento físico, melhoria da ventilação, lavagem regular das mãos e o uso de máscaras, quando viável.

9. As crianças e professores devem usar máscaras nas escolas?

Na comunidade, o uso de máscaras faciais é recomendado em ambientes internos, quando não é possível manter o distanciamento físico. No entanto, em ambiente escolar, a implementação dessa medida é exigente, pois sabe-se que as crianças têm menor tolerância ao uso de máscaras por longos períodos de tempo, podendo deixar de usar as máscaras de maneira adequada.

Nas escolas primárias, o uso de máscaras faciais é recomendado para professores e outros adultos quando o distanciamento físico não pode ser garantido, embora não seja recomendado para os alunos. Nas escolas secundárias, o uso de máscaras faciais é recomendado tanto para alunos quanto para adultos. O uso de máscaras deve ser visto como uma medida complementar, ao invés de uma medida única para prevenir a transmissão dentro das escolas.

Distanciamento físico, etiqueta segura para tossir, higiene das mãos e ficar em casa quando doente ainda são medidas importantes para reduzir a infecção, independentemente do uso de máscaras nas escolas.