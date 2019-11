As pirâmides esquecidas do Sudão estão à espera de turistas

Por Carolina Rico 18 Novembro, 2019 • 11:01 Partilhar este artigo Facebook

O Sudão tem mais pirâmides do que o Egipto, mas continuam a não conseguir competir como os túmulos dos antigos Faraós enquanto destino turístico.

Segundo a Reuters, 700 mil turistas visitaram no ano passado estruturas perto de Méroe, na margem leste do rio Nilo, enquanto as do vizinho Egipto foram vistas por 10 milhões de pessoas.

As pirâmides do Sudão são mais pequenas, mas é sobretudo a falta de infraestruturas básicas como estradas e hóteis, a dificuldade na aquisição de vistos e as sucessivas crises e conflitos armados que afastam os turistas.

A queda do Presidente Omar al-Bashir, no poder há quase 30 anos, após de meses de protestos, trouxe este ano uma nova esperança ao setor do turismo do Sudão.