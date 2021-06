© Reprodução parcial da capa do jornal USA Today

No USA Today, "As próximas vacinas vão ser mais baratas e mais fáceis de obter". As vacinas COVID-19 estão entre as melhores já criadas. São seguras e mais de 90% eficazes. As empresas farmacêuticas estão a tentar torná-los ainda melhores. O jornal conta que algumas injeções, em preparação, vão ser ainda mais eficazes contra certas variantes do vírus SARSCoV-2 que causa COVID-19. As empresas testam agora vacinas que não precisam ser mantidas no frio, não vão precisar de duas injeções, menos efeitos colaterais, podem ser produzidas com mais eficiência e podem ser entregues sem agulhas para torná-las mais fáceis de fornecer nas áreas rurais e no mundo em desenvolvimento.

No Guardian Weekly, a capa faz-se com grandes, gente e palavras atrás das grades e o mote: silenciados. Will Hut­ton escreve porque o poder popular deixou de funcionar. A ineficácia do Ocidente em face do uso de tortura, prisão ilegal, prisão sem julgamento e abuso flagrante do direito internacional, mesmo perto de casa, na Europa, estão entre os sintomas mais sombrios de nossos tempos. O século 21 está a tornar-se a era da autocracia ágil e do domínio vicioso do homem forte, dos líderes autocráticos.

No El País... Justiça deixa Gali sair apesar da ira de Marruecos Brahim Gali, o líder da Frente Polisario cujo internamento num hospital em Logroño desencadeou a crise diplomática com Marrocos, deixa Espanha esta manhã para a Argélia após o juiz da Audiência Nacional Santiago Pedraz ter ouvido o político Sarauí por videoconferência. Pedraz recusou-se a mandar retirar o passaporte a Brahim Gali, considerando que os advogados que o perseguem por alegados crimes contra a humanidade não forneceram provas de que seja responsável por qualquer crime. Gali, que foi internado a 18 de abril por Covid, pôde assim ir para Pamplona, ​​onde um avião argelino o esperava. A saída do líder da Polisário não vai pôr fim à crise entre Espanha e Marrocos, o problema subjacente é a posição do governo espanhol sobre o Sahara Ocidental. Rabat deixou claro, que a crise "não começa com a chegada nem termina com a sua saída" do líder da Frente Polisário.

Feminicídio Fracasso... Enche a capa do Liberation... Ano e meio após o debate multipartidário sobre violência doméstica, associações apontam para a impotência das instituições e as falhas da justiça. Como nos casos recentes de mulheres mortas quando já havia nas autoridades queixas contra os companheiros que acabaram por ser homicidas. Nomes cuja ressonância se tornou nacional. Chahinez, 31 anos, mãe de três filhos: imolada no meio da rua, em Mérignac (Gironde). Stéphanie, 22, mãe de uma menina de 3 anos: também morta no meio da rua, à facada, no dia 24 de maio em Hayange (Mosela). Ambas tinham apresentado queixa.

Pre­si­den­te exi­ge mu­dan­ça ra­di­cal nos ór­gãos de De­fe­sa e Se­gu­ran­ça, está na capa do jornal de Angola... o Chefe de Estado João Lourenço recomendou, também a limpeza de todos os "efectivos fantasmas".