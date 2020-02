"As ruas estão apinhadas de gente." Coronavírus não trava carnaval de Veneza

Por Catarina Maldonado Vasconcelos com Cláudia Arsénio 24 Fevereiro, 2020 • 15:11 Partilhar este artigo Facebook

Nas ruas de Veneza veem-se mais máscaras de carnaval do que proteções médicas. Fernando Neves, de férias na região, conta que, apesar do aumento dos casos do novo coronavírus na região, ainda se vive o espírito da efeméride.

Com o cancelamento dos festejos oficiais, há carnaval em Veneza, como todos os anos.

O português relata que o único aspeto que foi inviabilizado pelo Governo foi o programa oficial, "porque, quer em Mestre, quer em Veneza, há uma série de festejos na praça de São Marcos, por exemplo".

Fernando Neves, ouvido pela jornalista Cláudia Arsénio, descreve o ambiente que se vive.

"Durante todo o dia há desfiles de máscaras, há um concurso de máscaras, há ballet, há teatro, há música", e, em Mestre, "há um grande desfile de rua todos os dias, durante três dias", conta Fernando Neves à TSF.

E nem o estado de alerta das autoridades e do Governo contaminam o espírito da festa. "As pessoas continuam na rua como se nada tivesse acontecido. Algumas optaram por usar máscaras [de proteção], mas as ruas estão apinhadas de gente."

Os turistas continuam a fazer vida normal, de acordo com o português. "Esta manhã a praça de São Marcos estava cheia de excursões e de grupos que iam visitar os museus e iam dar o passeio habitual."

O português explica que o alarmismo é difundido pela comunicação social.

Chegado a Itália, Fernando Neves também não detetou um controlo apertado no aeroporto, com exceção da extraordinária medição da temperatura corporal. O português tem sentido que a maior chamada de atenção sobre o assunto tem vindo dos órgãos de comunicação social.

"Aqui só temos acesso aos quatro canais de televisão, e um deles - a Rai 3 - está quase 24 horas a falar da mesma coisa. Esta manhã num debate percebeu-se que os partidos políticos estão a tentar tirar alguma vantagem deste alarmismo que está instalado."

Já em Lombardia, tudo é diferente, esclarece Fernando Neves. "As coisas não estão fáceis na Lombardia [região a norte, cuja capital é Madrid] e há muita gente infetada. Não se fala de outra coisa."

