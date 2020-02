As tribulações de um português na China. O que faz quem decidiu ficar isolado

João Pedrosa © Cortesia João Pedrosa

Fechado em casa há cinco semanas, e emparedado no isolamento das rotinas diárias cada vez mais monótonas, João Pedrosa continua sem se arrepender da decisão de ter ficado em Wuhan, onde o surto do novo coronavírus teve início.

A interação com pessoas foi eliminada quase na totalidade, como numa experiência social de uma realidade paralela. Não pode ir ao trabalho, tem muitas vezes as comunicações em baixo e o contacto com os vizinhos já não pertence ao diálogo dos dias. O português que decidiu ficar conversa uma vez por dia com os leitores da TSF, na crónica habitual, em tsf.pt. É um exercício que mantém para estimular a reflexão e a comunicação com a família, que o lê todos os dias.

As notícias do mundo exterior e os filmes antigos, sobretudo a safra de Bruce Lee, são os grandes contributos para que a casa em que habita não mergulhe no silêncio total. "Os canais passam sempre séries e filmes em inglês. Tenho as notícias ligadas de manhã até à noite, costumo ouvir sempre. Tenho visto filmes mais antigos, daqueles do Bruce Lee."

E quando o silêncio toma conta do espaço, João Pedrosa vive emparedado entre palavras e o "dever falar" dos clássicos da literatura. "Tinha um livro encostado há algum tempo, e até é um pouco irónico que se chame As Tribulações de um Chinês na China, de Júlio Verne." Faz exercício, vê televisão e lê, mas também se dedica à confeção de "bolos, guisados, muita coisa..."

Sem poder fazer compras, a criatividade passa a ser o ingrediente principal. "Tenho tentado adaptar com os produtos que tenho para fazer algo de novo. Recebi uma farinha que não conhecia - depois percebi que era farinha de arroz -, mas consegui fazer um pão sem glúten e algumas pizzas."

João Pedrosa também explica à TSF o sistema de distribuição de alimentos: "Através dos voluntários da comunidade do bairro, os alimentos são entregues no portão e depois a comunidade faz-mos chegar." É assim desde que há duas semanas, num domingo, a comunidade recebeu "o aviso de que iriam fechar os portões do bairro".

Pelas redes sociais apercebe-se do impacto do vírus que o tem impedido de sair de casa. A última novidade foi a surpresa dos chineses perante a corrida aos supermercados em Itália. "Foram virais essas imagens das prateleiras completamente vazias, mas aqui a situação é tão dramática que levou os chineses a escrever descrições como «o orgulho de ser chinês»", relata João Pedrosa.

Cinco semanas depois, o arrependimento ainda não falou mais alto do que a "paciência" .

