Ashraf Gani vence presidenciais no Afeganistão com maioria absoluta

O presidente ​​​​​​​Ashraf Ghani ganhou com maioria absoluta as eleições presidenciais de 28 de setembro no Afeganistão, de acordo com os resultados preliminares anunciados este domingo pela Comissão Eleitoral Independente, após vários atrasos.

O presidente em exercício ganhou com 50,64% dos votos, em comparação com os 39,52% do seu principal adversário, Abdullah Abdullah, segundo a comissão eleitoral.

Os resultados finais das eleições de setembro serão anunciados apenas quando todas as reivindicações dos candidatos forem tratadas.

Após a realização das eleições, a data para divulgação de resultados foi várias vezes adiada depois de a comissão eleitoral ter sido acusada de más práticas e problemas técnicos na transferência de boletins de votos e dados de sistemas biométricos.

Na primeira volta das presidenciais, os afegãos votaram no dia 28 de setembro e os resultados deviam ter sido divulgados a 19 de outubro.

O Presidente do Afeganistão é eleito num sistema de duas voltas (se nenhum candidato conseguir 50% dos votos na primeira).

As eleições presidenciais no Afeganistão decorrem após uma campanha dominada por ataques terroristas que fizeram dezenas de mortos, denúncias de falta de transparência, desistências de candidatos por falta de segurança e muitas incertezas sobre o futuro do país.

Cerca de 150 mil observadores, nacionais e estrangeiros, acompanharam as votações, numas eleições em que oito milhões de eleitores foram chamados às urnas.