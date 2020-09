Ásia regista mais de cem mil mortos com Covid-19 desde dezembro

Pequim, China © EPA

Mais de cem mil pessoas morreram de Covid-19 no continente asiático desde que a doença foi detetada em dezembro do ano passado, de acordo com o balanço da agência France Presse divulgado hoje e que utiliza fontes oficiais.

No total, 100.667 óbitos foram atribuídos ao novo coronavírus (que provoca a doença Covid-19) na Ásia sendo que se registaram até esta quinta-feira 5.420,803 casos de contaminação nesse continente.

De acordo com o mesmo balanço 4.255,760 pessoas contaminadas foram consideradas curadas.

Em relação ao número de mortos, a República da Índia é o país mais atingido da região (67.376 óbitos e 3.853,406 casos), seguido da Indonésia (7.616 mortos e 180.646 contaminados) e do Paquistão (6.328 vítimas mortais e 297.014 contágios).

Desde o mês de agosto que se verifica diariamente um aumento de 6% do número de óbitos por Covid-19 na Ásia e de 11% em relação aos contágios.

O continente asiático regista também um aumento semanal em óbitos (8600) e contágios (618.000).

Mesmo assim, o número de mortos nos últimos sete dias é maior na América do Sul, que registou na passada semana 16 mil óbitos.

De acordo com a mesma contagem, a Ásia é a quarta região do mundo mais afetada pela Covid-19, antecedida pela América Latina e Caraíbas (282.979 mortos e 7.514.473 casos), Europa (216.596 óbitos e 4.049.902 casos de doença), Estados Unidos e Canadá (194.915 mortos, 6.244.459 casos) e à frente do Médio Oriente (37.004 mortos e 1.525.773 casos), África (30.260 óbitos e 1.267.343 casos) e Oceânia (707 vítimas mortais e 28.320 contágios).

